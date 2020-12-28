CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası - Son Dakika

CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası

28.12.2020 11:33
CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası, System.String[]

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Acılı baba ile görüştüm.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyleyerek, iddiaları doğruladı." dedi.

Epözdemir, AA muhabirine, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın sanığı Cemal Metin Avcı'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Davanın devam ettiği süreçte, CHP'li bir milletvekilinin öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i telefonla aradığı ve "davadan vazgeçmesi" talebinde bulunduğu iddialarını doğrulayan Epözdemir, "Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyledi. Milletvekilinin davadan vazgeçmelerini talep ettiğini aktardı. Arayan milletvekilinin ismini 4 Ocak'taki duruşma sonrasında baba kendisi açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin talebi doğrultusunda CHP'li milletvekilinin ismini meslek etiği, meslek ilke ve kuralları gereği kendisinin açıklamayacağını belirten Epözdemir, "Dolayısıyla iddia doğruymuş. Müvekkilim ilk duruşmada bunu ayrıntılarıyla kendisi açıklayacak." ifadesini kullandı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Pınar Gültekin, Muğla, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası - Son Dakika


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