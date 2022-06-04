CHP milletvekilleri Ağrı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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CHP milletvekilleri Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

04.06.2022 17:27
CHP milletvekilleri Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Ağrı'da bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Ağrı'da bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP İl Başkanı Nihat Aslan ve beraberindekiler, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) ziyarette bulundu.

Heyet, burada ATSO Başkanı Saim Alpaslan ve yönetimiyle görüştü.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun da sorunlarını bildiklerini söyledi.

Alpaslan'dan önemli bilgiler aldıklarını belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Kendilerinin sorunlarıyla bizim düşüncelerimizin örtüştüğünü gördük. Biz 'Hep beraber, siyasi parti ayrımı yapmadan, daha demokratik, daha özgür bir Türkiye'yi nasıl kurabiliriz, ekonomik altyapılarımızı nasıl güçlendirebiliriz, ülkemizin gelişmesine Ağrı'dan başlayarak nasıl katkıda bulunabiliriz.' diyerek bunları konuştuk. Misafirperverliklerinden dolayı Sayın Başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz."

ATSO Başkanı Alpaslan da kentteki sorunları CHP'li vekillere aktardıklarını ifade etti.

CHP'li milletvekilleri, daha sonra Ağrı Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP milletvekilleri Ağrı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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