CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Özkan Yalım, Banaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Özkan Yalım, Banaz'ı ziyaret etti

06.06.2022 17:47
CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Özkan Yalım, Banaz'ı ziyaret etti

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Banaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Banaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında ilk olarak esnafla bir araya gelen Sertel ve Yalım, daha sonra ilçe binasında partilerle buluştu.

Milletvekili Atila Sertel, yaptığı konuşmada, bölgede yaptıkları çalışmaları rapor haline getirip Genel Merkeze sunacaklarını söyledi.

İnsanların değerini bilen ülkenin çıkarlarını düşünen bir yönetim istediklerini vurgulayan Sertel, "İktidar oluğumuzda önce israfı önleyeceğiz. İktidar olmak bize bir adım uzakta. Onun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu ülkeyi güzel günlere hep birlikte getireceğiz." dedi.

Ziyarete, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba da katıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Atila Sertel, Özkan Yalım, Banaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Özkan Yalım, Banaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

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