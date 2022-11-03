Hakime yönelik tepkileri gündem olan CHP'lilerin dosyası Ankara'ya gönderildi

CHP'li milletvekilleri, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkardı. Mahkeme heyetinin üzerine giden CHP'liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı. Bu isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da vardı.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarete bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarıyla yürütülen soruşturma edinilen bilgiye göre, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.