CHP milletvekilleri Havza'da sivil toplum örgütlerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP milletvekilleri Havza'da sivil toplum örgütlerini ziyaret etti

26.08.2022 09:52
CHP milletvekilleri Havza'da sivil toplum örgütlerini ziyaret etti

CHP milletvekilleri, Havza'da sivil toplum örgütlerine ziyarette bulundu.

CHP milletvekilleri, Havza'da sivil toplum örgütlerine ziyarette bulundu.

CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan ve Nazır Cihangir İslam, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza'da esnaf odaları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek Meclis Başkanı Mustafa Başaran ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yakup Akekin ile görüşen CHP heyetine Havza Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verildi.

Milletvekili Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun programının 31 Ağustos Çarşamba günü Havza Atatürk Evi ziyaretiyle başlayacağını belirterek, "Daha sonra Vezirköprü ilçesinde sivil toplum örgütlerinin başkanları ve muhtarlarla buluşacak. Havza, Cumhuriyet tarihi ve Milli Mücadele için önemli bir yer. Sayın Genel Başkanımız da bunu önemsiyor." dedi.

Milletvekilleri, daha sonra Havza Madeni İşler Esnaf Odası, Havza Kahveciler Esnaf Odası, Havza Bakkal, Bayii ve Manavlar Esnaf Odası, Havza Muhtarları Derneği, Havza Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile yerel gazeteyi ziyaret ederek, Kılıçdaroğlu'nun programına davet etti.

YORUMLAR
500
Gamze Akkuş İlgezdi: Temmuzda Covid Kaynaklı Ölümler, CHP'li 21 Belediyenin Verisine Göre 901, Sağlık Bakanlığı'nın Verilerine Göre İse 621 Kişi Gamze Akkuş İlgezdi: Temmuzda Covid Kaynaklı Ölümler, CHP'li 21 Belediyenin Verisine Göre 901, Sağlık Bakanlığı'nın Verilerine Göre İse 621 Kişi Samsun'da fındığa alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı Samsun'da fındığa alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provası Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provası
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP milletvekilleri Havza'da sivil toplum örgütlerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:07:08. #1.13#
SON DAKİKA: CHP milletvekilleri Havza'da sivil toplum örgütlerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement