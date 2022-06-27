CHP Milletvekilleri İliç'teki Siyanür Sızıntısı İçin Meclis'te Genel Görüşme İstedi: "Tbmm'nin Meseleye Kayıtsız Kalması Beklenemez"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 CHP milletvekili, Erzincan'ın İliç ilçesindeki siyanür sızıntısına ilişkin TBMM'de genel görüşme açılmasını istedi. Milletvekillerinin önergesinde, "Halkı temsil eden TBMM'nin bu tür ciddi bir mesele karşısında kayıtsız kalması beklenemez. Tehlikenin boyutu kavranmalıdır. İlgili kamu kurumlarının açıklamalarının ve savunmalarının, ikna edici nitelikte olmadığı da ortadadır" denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 CHP milletvekili, Erzincan'ın İliç ilçesindeki siyanür sızıntısına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesi verdi. Önergede, şöyle dendi:

"Ülkemizin Doğu'sunda Fırat Nehri'nin hayat verdiği kentlerde yaşayan vatandaşlarımız, birkaç gündür deyim yerindeyse diken üstündedir. Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firma tarafından işletilen altın madeni sahasında siyanür taşıyan borular patlamıştır. Akabinde yaklaşık 20 ton siyanürlü suyun, sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal maddenin, önce madenin altındaki dereye, oradan da Fırat Nehri'ne karıştığı iddia edilmektedir. Nitekim sorumlu özel maden firması, siyanür akıntısını doğrulamıştır. Yalnız dökülen siyanür miktarının 8 kilogram olduğu öne sürülmüştür.

İlgili kamu kurumlarından da kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak açıklamalar yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, siyanür sızıntısından kaynaklı kirliliğin dere yatağına ulaşmadığını savunurken, maden şirketine üst sınırdan 16 milyon ceza verildiğini duyurmuştur. Erzincan Valiliği de sızıntının Fırat Nehri'ne ulaşmadığını iddia etmiştir.

"İDDİASI BİLE KORKUNÇ"

Siyanür, çevreye yayıldığında, toprağa, suya karıştığında tüm canlı yaşamı için ölümcül tehdit oluşturan son derece tehlikeli bir kimyasaldır. Bu sebeple Fırat Nehri'ne 20 ton siyanürlü suyun aktığı iddiası bile korkunçtur. Türkülere, romanlara ve şiirlere konu olan Fırat Nehri, sırasıyla Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizden geçmektedir.

Fırat Nehri üzerinde İliç, Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları bulunmaktadır. Ortadoğu'nun en uzun akarsuyu konumundaki Fırat Nehri, Türkiye sınırlarını aşarak Suriye ve Irak'taki kentlere de hayat vermektedir.

Fırat Nehri aracılığıyla belirtilen illerde vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Fırat suyu, tarımsal sulamada kullanılmaktadır.

"TBMM BU MESELEYE KAYITSIZ KALMAMALI"

Erzincan merkezli siyanür akıntısı, kamu sağlığını, vatandaşlarımızın güvenliğini ve yaşama hakkını doğrudan ilgilendirmektedir. Halkı temsil eden TBMM'nin bu tür ciddi bir mesele karşısında kayıtsız kalması beklenemez. Tehlikenin boyutu kavranmalıdır. İlgili kamu kurumlarının açıklamalarının ve savunmalarının, ikna edici nitelikte olmadığı da ortadadır. TBMM Genel Kurulu'nda bir genel görüşme açılarak, Erzincan'da maden sahasındaki siyanür akıntısının çevreye, toprağa, suya verdiği zarar ele alınmalı, 20 ton siyanürlü suyun Fırat Nehri'ne aktığı iddialarına yönelik atılması gereken adımlar masaya yatırılmalıdır."