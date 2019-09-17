CHP milletvekilleri Kars'ta

Kars'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen CHP'li 4 milletvekili, partinin il başkanlığını ziyaret etti.

Partinin Ankara milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Servet Ünsal, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Kars'ta CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan CHP Kars İl Başkanı Mustafa Aras, genel merkezin talimatlarıyla 4 ilin milletvekillerinin Kars'a geldiğini ve çeşitli incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Milletvekillerinin 24 ilde sahada olduğunu anımsatan Aras, "Vekillerimiz, bugün Türkiye'nin 24 ilinde sahada. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve genel merkezimizin görevlendirmesi üzerine illerin ekonomik sosyal yapısını incelemek için Türkiye'de 100'e yakın vekilimiz sahada olacak." dedi.

Milletvekili Hakverdi ise 4 milletvekili olarak Kars'a geldiğini ifade ederek, "Amacımız Kars'ta neyi yapabildik, neyi yapamadık, nerelerde eksiğiz, neyi ne şekilde yaparsak iyi olur. Halkın talebi bizden ne ise onları öngörüp daha sonrada genel başkanımızın ziyaretiyle bu devamlılığı sağlamak istiyoruz. Kars'ın nabzını tutmaya geldik, Kars'ta partimiz nasıl başarılı olur ve ülke geneline bunu nasıl yansıtırız, 2 gün bunun araştırmasını yapmak için buradayız." diye konuştu.

CHP milletvekillerinin, kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceği öğrenildi.