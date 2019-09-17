Son Dakika Haberleri: CHP milletvekilleri Kars'ta
Son Dakika Politika Haber

CHP milletvekilleri Kars'ta

29 dakika önce

Kars'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen CHP'li 4 milletvekili, partinin il başkanlığını ziyaret etti.

CHP milletvekilleri Kars'ta, System.String[]

Kars'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen CHP'li 4 milletvekili, partinin il başkanlığını ziyaret etti.

Partinin Ankara milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Servet Ünsal, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Kars'ta CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan CHP Kars İl Başkanı Mustafa Aras, genel merkezin talimatlarıyla 4 ilin milletvekillerinin Kars'a geldiğini ve çeşitli incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Milletvekillerinin 24 ilde sahada olduğunu anımsatan Aras, "Vekillerimiz, bugün Türkiye'nin 24 ilinde sahada. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve genel merkezimizin görevlendirmesi üzerine illerin ekonomik sosyal yapısını incelemek için Türkiye'de 100'e yakın vekilimiz sahada olacak." dedi.

Milletvekili Hakverdi ise 4 milletvekili olarak Kars'a geldiğini ifade ederek, "Amacımız Kars'ta neyi yapabildik, neyi yapamadık, nerelerde eksiğiz, neyi ne şekilde yaparsak iyi olur. Halkın talebi bizden ne ise onları öngörüp daha sonrada genel başkanımızın ziyaretiyle bu devamlılığı sağlamak istiyoruz. Kars'ın nabzını tutmaya geldik, Kars'ta partimiz nasıl başarılı olur ve ülke geneline bunu nasıl yansıtırız, 2 gün bunun araştırmasını yapmak için buradayız." diye konuştu.

CHP milletvekillerinin, kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Kars, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 16:57:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP milletvekilleri Kars'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]