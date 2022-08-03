KPSS skandalı sonrası CHP'li milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Milli Eğitim Bakanı da görevden alınsın

31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS'de çıkan sorularının bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları gündemden düşmüyor. İddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

"ÖSYM'NİN BU KADAR HIZLI YANI VERMESİ BİZİ ŞAŞIRTTI"

TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nun CHP'li üyeleri KPSS'ye yönelik iddialar ve ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. CHP'li vekiller, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de görevden alınması gerektiğini savundu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "ÖSYM Başkanının döneminde hiç olmadığı şekilde daha önce de sınavlara ilişkin tartışmalar varken hiç ses çıkarmayan ÖSYM Başkanlığı 'Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır' diye bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuya ilişkin benzer bir açıklama yaptı, konunun asılsız olduğunu iddia eden. Ama yıllardır soruların çalındığını, delillerin ortaya döküldüğünü, şahitlerin konuştuğunu ancak ÖSYM'nin hiç sesi çıkmadığı bu konuda bu kadar hızlı yanıt vermesi bizi şaşırttı." dedi.

"MAHMUT ÖZER GÖREVDE OLDUĞU SÜRECE DDK SAĞLIKLI ÇALIŞAMAZ"

Sözlerini sürdüren Kaya, "İlgili kurumlarda yaşanan en ufak bir olumsuzluk, doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in hem de ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden el çektirilmesini talep ettik. Bu talebimizden 3 buçuk saat sonra Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Ancak bu yetmez mümkün değil. Daha önce ÖSYM Başkanlığı yapmış olan Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturduğu müddetçe Devlet Denetleme Kurulu'nun sağlıklı görev yapması mümkün değildir." şeklinde konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek çağrıda bulunan Kaya, "Teşekkürüm ÖSYM Başkanını görevden alması ve Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırması anlamlıdır önemlidir ama yetmez Milli Eğitim Bakanını da o soruşturmanın selameti için görevden alması lazım. Bu konuda bu kadar hızlı hareket ettiği için teşekkür ediyorum. İkinci çağrım şudur: 602 bin öğretmen ve öğretmenlik alan yeter sınavına girecek olan öğretmenler kaygı taşımaktalar. Bu kaygıyla birlikte sınavlar yapılamaz. Derhal ÖSYM tepeden tırnağa değiştirilmeli. Eğitim bileşenlerinden yetkili olan sendika dahil olmak üzere eğitim sendikaları ile birlikte bir komisyon oluşturulmalı. Bu komisyon bu süreci takip etmeli. Ayrıca TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri de bu süreci takip etmeli ve görevli kılınmalıdır." ifadelerini kullandı.

"FETÖ GİTTİ MAŞA DÜŞTÜ"

Mustafa Adıgüzel ise konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı: "Erdoğan'ın ÖSYM Başkanını görevden alması 'neden soruları sızdırdın?' tepkisi değil 'neden soruları acemice sızdırdın?' tepkisidir. FETÖ gitti maşa düştü gerçek el ortaya çıktı. Yani FETÖ'nün eğitimli kadrolarının daha ustaca yaptığı bu işlerde şimdi acemilikler yapılmaktadır. Bu nedenle ortaya dökülmektedir. ÖSYM başkanının görevden alınmasından sonra bu işi daha ustaca yapan yani soruları daha gizlice çaldıran kişiler göreve gelecektir. ÖSYM cemaatlerin ve tarikatların birbirlerine yaptıkları operasyonlara sahne olmaktadır. Bu konunun da kendi içlerinde yapılan bir operasyon olabileceğini de bir köşeye not etmek istiyorum.

"MİLİ EĞİTİM BAKANI'NIN ORADA NE İŞİ VAR?"

Artık bu bir acemilik olamaz bir operasyon da olabilir. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u uyardım. Yıldırım Kaya başkanımızın talebini bir kere daha güçlü bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Eğer ÖSYM Başkanını görevden alıp Devlet Denetleme Kurumu'nu göreve çağırıyorsanız Milli Eğitim Bakanı'nın orada ne işi var? İşin başı o zaten."