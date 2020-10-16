CHP milletvekilleri, Muş TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Muş Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Bingöl ve Polat, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ile makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, yürüttükleri çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.

Koç, Bingöl ve Polat'a ziyaret anısına plaket taktim etti.

Heyet, daha sonra programlara katılmak üzere Bitlis'e hareket etti.