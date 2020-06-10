CHP milletvekilleri narenciye üreticilerinin sorunlarını Meclis'e taşıdı - Son Dakika

CHP milletvekilleri narenciye üreticilerinin sorunlarını Meclis'e taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, çöl sıcakları nedeniyle gelecek yıl portakal, limon ve mandalina kıtlığı yaşanabileceğini savundu.

CHP milletvekilleri narenciye üreticilerinin sorunlarını Meclis'e taşıdı, System.String[]

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, çöl sıcakları nedeniyle gelecek yıl portakal, limon ve mandalina kıtlığı yaşanabileceğini savundu.

Erbay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muğla'da mayısta yaşanan çöl sıcakları nedeniyle hava sıcaklığının 47 dereceye kadar çıktığını hatırlattı.

Zamansız sıcaklık artışının ardından şiddetli esen poyrazın, çiçekten meyveye dönen limon, portakal ve mandalinanın dökülmesine neden olduğunu dile getiren Erbay, narenciyede yüzde 70-90 arası rekolte kaybı yaşandığını söyledi.

"Gelecek yıl portakal, limon ve mandalina kıtlığı çekebiliriz. Her yıl tonlarca ürettiğimiz narenciyeye hasret kalabiliriz." diyen Erbay, narenciye üreticisinin zor durumda olduğunu, devletten acil destek beklediğini ifade etti.

Erbay, üreticiye destek verilmezse gelecek yıllarda narenciyenin üretilemez duruma geleceğini öne sürerek, "Dünyada narenciye üretiminde önemli bir ülkeyiz. Gerekli tedbirler alınmazsa narenciye ithal eden ülke haline gelebiliriz. Acil destek paketi hazırlanmalı." diye konuştu.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsamının genişletilmesini isteyen Erbay, çöl sıcaklarının TARSİM kapsamında olmadığını, iklim değişiklikleri nedeniyle meydana gelme ihtimali olan tüm doğal afetlerin, bu kapsama alınması gerektiğini vurguladı.

Erbay, doğal afetten zarar gören çiftçilerin zararının acilen yerinde tespit edilerek, mutlaka karşılanması gerektiğini belirtti.

"Çiftçimiz bu sezon büyük şanssızlıklarla karşı karşıya"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da Türkiye'de tarımsal üreticilerin yeterince desteklenmediğini savundu.

Üreticinin bu sezon büyük şanssızlıklarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Barut, "Çiftçilerimiz, kış döneminde aşırı soğuklardan dolayı don olayı yaşandı, sonra bahar ayında sel felaketi, taşkınlarla uğraştı. Şimdi de 46 ilde aşırı sıcak ve poyrazlardan dolayı aşırı zararlar gördü." dedi.

Zararın karşılanmasının TARSİM'e bağlı olduğuna işaret eden Barut, TARSİM'in teminat kapsamının genişletilmesini ve yetkililerin, "üreticilerin feryadını duymasını" istedi.

Barut, Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunarak, "Bu alandaki tüm üreticilerinin zarar ziyanlarının tespit edilerek karşılanmasını istiyoruz. Çiftçimiz, devletin şefkatli kollarını yanında hissetmesi gerekiyor." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise tarihte örneği olmayan bir afet yaşandığını, çiftçilerin zararının karşılanması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:59 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP milletvekilleri narenciye üreticilerinin sorunlarını Meclis'e taşıdı - Son Dakika

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