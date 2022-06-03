CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu

03.06.2022 16:43
CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Parti binasında gazetecilere açıklamada bulunan Sarıbal, sorunlara dikkat çekmek için parti genel merkezince ülke geneli bir çalışma başlatıldığı söyledi.

Sarıbal, şöyle konuştu:

"Ziyaretimizi iki amacımız var. Birincisi yerel sorunların ve temel politikaların ne olduğuna yönelik çalışma yapmak, ikincisi de CHP'nin yaşanan genel ve yerel sorunları çözümleyecek program ve kadroları olduğunu halka anlatmaktır. Siirt ziyaretinde sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve halkla bir araya geleceğiz."

CHP Siirt il yönetiminin de yer aldığı heyet, daha sonra esnafı ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Öztrak: 'Enflasyon Rakamlarını Düşük Göstermek Hırsızlıktır. Zulmün Daniskasıdır' Öztrak: 'Enflasyon Rakamlarını Düşük Göstermek Hırsızlıktır. Zulmün Daniskasıdır' CHP'li Sarıbal: 'RTÜK, basını cezalandırmaya çalışan kuruma dönüştü' CHP'li Sarıbal: 'RTÜK, basını cezalandırmaya çalışan kuruma dönüştü'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:50:02. #1.11#
SON DAKİKA: CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement