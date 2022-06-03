CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Parti binasında gazetecilere açıklamada bulunan Sarıbal, sorunlara dikkat çekmek için parti genel merkezince ülke geneli bir çalışma başlatıldığı söyledi.

Sarıbal, şöyle konuştu:

"Ziyaretimizi iki amacımız var. Birincisi yerel sorunların ve temel politikaların ne olduğuna yönelik çalışma yapmak, ikincisi de CHP'nin yaşanan genel ve yerel sorunları çözümleyecek program ve kadroları olduğunu halka anlatmaktır. Siirt ziyaretinde sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve halkla bir araya geleceğiz."

CHP Siirt il yönetiminin de yer aldığı heyet, daha sonra esnafı ziyaret etti.