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CHP Milletvekilleri, STK Temsilcileri ile Kırşehir'in sorunları için bir araya geldi

47 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (HP), Milletvekilleri, Kırşehir'in sorunlarını analiz etmek ve kent bilinci oluşturmak için STK temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Milletvekilleri, STK Temsilcileri ile Kırşehir'in sorunları için bir araya geldi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (HP), Milletvekilleri, Kırşehir'in sorunlarını analiz etmek ve kent bilinci oluşturmak için STK temsilcileri ile bir araya geldi.


Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları başkanlarından kentin sorunlarını dinleyen CHP Yönetimi, her sorunun parlamentoya aktarılacağını ve çözüm odaklı çalışmalar sergileyeceklerini söyledi.


Ağalar Konağı'nda sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, amaçlarının sorunların çözümü için reçetenin doğru kesilmesi olduğunu belirtti.


Kaya, yerelde sorunların çözüme kavuşturulacağını belirttiği açıklamasında; " Akpınar, Boztepe ve Kırşehir merkezde belediye sınırları gerekli olan sorunları tespit edecek ve çalışmalar yürüteceğiz. Duyduğunuz sıkıntıları, şikayetleri mutlaka iletin. Buralardaki sorunlara çözüm üretemezsek bir mazeretimiz yok. 'Genel iktidarda değiliz, dolayısıyla bu sorunları daha sonra çözeriz' demeyeceğiz. Buraların belediyelerindeki her sorun bizim çözmemiz gereken sorunlar" dedi


Sivil toplum kuruluşu başkanlarının kentte gördükleri sorunları ve taleplerini bir bütün şeklinde rapor haline getirerek ilettiği toplantıya; CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, gazete ve medya kuruluşu temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
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