CHP Milletvekilleri, TBMM Çıkışında Kılıçdaroğlu'nu Alkışlarla Uğurladı - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri, TBMM Çıkışında Kılıçdaroğlu'nu Alkışlarla Uğurladı

26.04.2022 20:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “manifesto niteliğindeki” grup toplantısı konuşmasının ardından tüm gün TBMM’de çalıştı. Kılıçdaroğlu, TBMM’den çıkarken CHP milletvekillerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla uğurladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "manifesto niteliğindeki" grup toplantısı konuşmasının ardından tüm gün TBMM'de çalıştı. Kılıçdaroğlu, TBMM'den çıkarken CHP milletvekillerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla uğurladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grubu toplantısında "manifesto niteliğindeki" konuşmasının ardından gün boyunca Meclis'te çalıştı. Kılıçdaroğlu, katılacağı iftar programı için akşam saatlerinde TBMM'den ayrılırken, CHP milletvekilleri tarafından alkışlarla uğurlandı.

Kılıçdaroğlu'nu Meclis çıkışında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve TBMM'de mesaisine devam eden çok sayıda CHP milletvekili uğurladı. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin tek tek elini sıktı ve Meclis'ten ayrıldı. CHP milletvekilleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla uğurladı.

Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında şunları söylemişti:

"Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Size de bir çift lafım var. Bu engereklerle ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete, çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahküm edilen çocuklar için mücadele edeceğim. ya bana katılın ya şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum. Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım, söz veriyorum. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Durmayacağım" diye konuştu.

CHP Milletvekilleri, TBMM Çıkışında Kılıçdaroğlu'nu Alkışlarla Uğurladı
CHP Milletvekilleri, TBMM Çıkışında Kılıçdaroğlu'nu Alkışlarla Uğurladı
CHP Milletvekilleri, TBMM Çıkışında Kılıçdaroğlu'nu Alkışlarla Uğurladı
CHP Milletvekilleri, TBMM Çıkışında Kılıçdaroğlu'nu Alkışlarla Uğurladı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP Milletvekilleri, TBMM Çıkışında Kılıçdaroğlu'nu Alkışlarla Uğurladı - Son Dakika


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