CHP milletvekilleri Zeybek ve Aydoğan'ın Bayburt ziyareti - Son Dakika

CHP milletvekilleri Zeybek ve Aydoğan'ın Bayburt ziyareti

23.10.2020 16:51
CHP milletvekilleri Zeybek ve Aydoğan'ın Bayburt ziyareti, System.String[]

CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ile Turan Aydoğan, Bayburt'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ile Turan Aydoğan, Bayburt'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Zeybek, CHP Bayburt İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, salgın döneminde 81 ilde küçük ve orta boy işletmelerin yaşadığı ekonomik sorunları yerinde görüp gündeme getirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayburt'ta Organize Sanayi Bölgesinde küçük ve orta boy işletmeleri ziyaret ederek sorunları dinlediklerini belirten Zeybek, "Gördüğümüz manzara Türkiye'deki alışılagelmiş manzaradan çok farklı değil." dedi.

Sanayi bölgesinde doğal gazla ilgili sorunlar olduğunu aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Devlet, Bayburt ve Gümüşhane organize sanayi bölgelerine doğal gazı getirmiş ancak buralarda hem bağlantı bedellerinin çok yüksek tutulması hem depozito bedellerinin işletmelerin karşılayacağı bedellerin çok üzerinde olması sebebiyle maalesef organize sanayi bölgesinin kapısına kadar gelmiş olan doğal gazdan yararlanan bir tane fabrika olduğunu gördük. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum. Bunun dışında küçük, orta boy işletmelerin ihtiyacı olan finansal kredilerin sağlanması konusunda vadesi gelmiş olan borçların kesinlikle en az bir yıl ertelenmesi talebini aldık."

Milletvekili Aydoğan ise KOBİ ve esnafın sorunlarını yerinde görmek ve taleplerini dinlemek için kente geldiklerine işaret ederek, "Şu andaki tabloya baktığımızda, sorduğumuz ve aldığımız yanıtlardan üretim yapan, Türkiye'nin dinamiğini oluşturan bu iktidardan bir umudunun kalmadığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydoğan, Bayburt, Zeybek, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP milletvekilleri Zeybek ve Aydoğan'ın Bayburt ziyareti - Son Dakika


Son Dakika

Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş
Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
16:34
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı         
16:14
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde         
12:40
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 17:13:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP milletvekilleri Zeybek ve Aydoğan'ın Bayburt ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei