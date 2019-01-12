Son Dakika Haberleri: CHP Milletvekillerinden Sesob'a Ziyaret

CHP Milletvekillerinden Sesob'a Ziyaret

1 saat önce

CHP milletvekilleri, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.

CHP Milletvekillerinden Sesob'a Ziyaret, System.String[]
CHP milletvekilleri, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve parti yöneticileri, Köksal'ı makamında ziyaret ederek, ekonomide yaşanan gelişmeler ve esnafın sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Emre, ziyarette yaptığı konuşmada, CHP milletvekilleri olarak Türkiye'nin bütün illerine giderek, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyaretlerde ekonominin gidişatı ve partilerinin düşüncelerini paylaştıklarını aktaran Emre, "Parti olarak, yaşanan ekonomik gelişmelere ne gibi katkılar sağlayabiliriz düşüncesindeyiz. Bütün illere yapmış olduğumuz ziyaretlerimizin sonucunda ortaya çıkan sorunları genel merkezimiz de paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Köksal da yerel sorunlar hakkında milletvekillerine bilgi vererek, partilerin sorunların çözümü noktasında önemli rol üstlendiklerini aktardı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bütün partilere eşit mesafede olduklarını vurgulayan Köksal, ziyaretlerden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Sivas, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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