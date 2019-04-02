Chp, Milletvekillerini İlçe Seçim Kurullarında Görevlendirdi
1 saat önce
CHP, İstanbul'da ilçe seçim kurullarında itiraz süreçlerini takip etmek üzere milletvekillerini görevlendirdi.
CHP
, İstanbul
'da ilçe seçim kurullarında itiraz süreçlerini takip etmek üzere milletvekillerini görevlendirdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulluların içinin rahat olmasını isteyerek, hangi adaya oy verirse versin tüm İstanbulluların oyunu koruyacaklarını belirtti.
Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:
"Tüm İstanbul milletvekillerimizin yan sıra farklı illerden gelen birçok milletvekilimiz de ilçe seçim kurullarında nöbet tutuyor, irademize sahip çıkıyor. Grup başkanvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımız da bizimle birlikte İstanbul'da çalışmalarımıza büyük destek oluyor. İstanbul'da seçim sonucunu değiştirebilecek hiçbir durum söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu
, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olarak görevine başlayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:40 Kaynak: AA
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