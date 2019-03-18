Son Dakika Haberleri: CHP Mitinginde 'Bozkurt' İşareti

CHP Mitinginde 'Bozkurt' İşareti

47 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği mitingde bazı vatandaşların bozkurt işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Mitinginde 'Bozkurt' İşareti, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği mitingde bazı vatandaşların bozkurt işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği mitingde konuşma yaptığı sırada bazı vatandaşlar, 'Bozkurt' işareti yaptı. Bunu gören Kılıçdaroğlu, Ülkücülerin de mitingde olduğunu ve onlara soru sormak istediğini söyleyerek tank palet fabrikası ile ilgili soru yöneltti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Bir memleketin silah fabrikaları o memleketin onurudur, gururu, namusudur. Eğer bir iktidar kalkar kendi silah fabrikasını tank palet fabrikasını, değeri 20 milyon dolar olan fabrikanın en büyük hissesini yüzde 49.9'unu Katar ordusuna pazarlarsa ben onlara milliyetçi demem, ben onlara Ülkücü demem. Tank palet fabrikasını yabancı orduya vereceksin, bunu asla kabul etmem. Milliyetçilik, Ülkücülük başımın üstüne. Kim bu bayrağa sahipse, kim bu bayrağı seviyorsa, kim silah fabrikalarının yabancı orduya satılmasına karşıysa işte o milliyetçidir, Ülkücüdür." dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Hatay, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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