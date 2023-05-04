CHP Mitinginde "Öcalan" sloganı atan 2 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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CHP Mitinginde "Öcalan" sloganı atan 2 kişiye gözaltı kararı

04.05.2023 16:49

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

2 Mayıs günü Van Beşyol Meydanı'nda CHP mitingi düzenlenmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da platformda yer almıştı.

GÖRÜNTÜLER EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Mitinge giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Mitinge giderken 'Öcalan' sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Van, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Mitinginde "Öcalan" sloganı atan 2 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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