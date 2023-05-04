2 Mayıs günü Van Beşyol Meydanı'nda CHP mitingi düzenlenmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da platformda yer almıştı.
Mitinge giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › CHP Mitinginde 'Öcalan' sloganı atan 2 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika