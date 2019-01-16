CHP Muğla'da 3, Denizli'de 2 ve Kütahya'daki 1 İlçenin Belediye Başkan Adayını Açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), yaptığı toplantının ardından Muğla'daki 3, Denizli'deki 2 ve Kütahya'daki 1 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.





CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), yaptığı toplantının ardından Muğla'daki 3, Denizli'deki 2 ve Kütahya'daki 1 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. 3 ilde açıklanan 6 belediye başkan adayından 4'ünün 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin kazanamadığı ilçeler olması dikkati çekti.



CHP PM toplantısının ardından, Muğla'nın Ortaca, Yatağan, Köyceğiz, Denizli'nin Honaz ve Babadağ ile Kütahya'nın Simav ilçesi belediye başkan adayları belirlendi. CHP, 31 Mart'taki yerel seçimlere Denizli'nin Honaz ilçesinde Pamukkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yüksel Kepenek, Babadağ ilçesinde gıda toptancısı ve eski ilçe başkanı Ali Atlı, Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Halil Arslan, Ortaca ilçesinde eski ilçe başkanı Mehmet Sertkaya, Köyceğiz ilçesinde harita ve kadastro mühendisi Hüseyin Erol, Kütahya'nın Simav ilçesinde ise Gülcan Bütün ile gireceğini açıkladı.



Ortaca'da mevcut belediye başkanı Hasan Karaçelik'in yerine Mehmet Sertkaya, Yatağan'da mevcut başkan Hasan Haşmet Işık'ın yerine avukat Halil Arslan aday gösterildi. Kütahya'nın Simav ilçesinde çiçekçilik yapan ve aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Simav İlçe Başkanı olan Gülcan Bütün'ün aday gösterilmesi dikkati çekti. Yatağan Belediye Başkan adayı Halil Arslan, yaptığı açıklamada, "Daha önce de aday adayı olmuştum. Bu kez şans benden yana oldu ve Parti Meclisi'nin teveccühü ile aday olarak açıklandım. Beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.



- Denizli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İyi Parti ve CHP'de Karesi Krizi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi

31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı