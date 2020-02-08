CHP Muğla İl Başkanlığına Zeybekoğlu yeniden seçildi - Son Dakika
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CHP Muğla İl Başkanlığına Zeybekoğlu yeniden seçildi

6 saat önce

CHP Muğla İl Kongresinde mevcut başkan Adem Zeybekoğlu güven tazeledi.

CHP Muğla İl Başkanlığına Zeybekoğlu yeniden seçildi, System.String[]

CHP Muğla İl Kongresinde mevcut başkan Adem Zeybekoğlu güven tazeledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tek liste halinde gidilen seçimde 382 oy alan Zeybekoğlu, başkan seçildi.

Kongreye, CHP İstanbul Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Gökhan Zeybek, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, CHP ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Divan başkanlığını yapan CHP İstanbul Milletvekili Parti Meclisi üyesi Zeybek, açılışta yaptığı konuşmada, patilerinin son yerel seçimlerde önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

İl başkanlığına seçilen Zeybekoğlu da kendisine oy veren partililere teşekkür ederek, bundan sonra daha çok çalışacaklarını anlattı.

CHP Muğla İl Başkanlığı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Müge Yenisu Girenis, Uzay Kocabaş, Yağmur Türkel, Ahmet Çağdaş Sezer, Önder Oktay Arslan, Gizem Sayar Özcan, Musa Eraslan, Semahat Berber, Erol Kömürcü, Kemal Özler, Nihal Yılmaz, Ramazan Öntaş, Ramazan Pehlivan, Mümtaz Özçelik, Pelin Özbozdağ, Yusuf Güven, Halil Kocabaşoğlu, Neriman Seçer."

Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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