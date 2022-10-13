Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir - Son Dakika
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Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir

13.10.2022 14:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen dezenformasyonla mücadele yasasını protesto etmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde çekiçle telefon kırmasına tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kürsüler konuşmak içindir, şov yeri değildir. Kınama cezası gerektiren bir eylem. Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir" şeklinde konuştu.

Kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen, dezenformasyonla mücadele yasasının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Muhalefet düzenlemeyi 'sansür yasası' olarak nitelendirirken, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay yasayla ilgili TBMM'de ilginç bir protestoya imza attı. Erbay, kürsüde cep telefonunu çekiçle kırdı.

"KULLANMANIZA GEREK KALMAYACAK"

Yasaya şiddetle karşı çıkan Erbay, "Bu yasa gençleri çok ilgilendiriyor. Ben buradan, 15, 16, 17 yaşında ve özellikle 2023'te Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum. İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğini tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Mutsuzsunuz. Bunun sebebi, AKP iktidarı ve peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var. Instagram, Youtube, Facebook var. Orada haberleşiyorsunuz. Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse bu telefonu (elindeki çekiçle telefonu kırarak) artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran'da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir." dedi.

ŞENTOP: VERDİĞİ ZARAR TANZİM EDİLİR

Yaşananlara tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'ı hedef aldı. Şentop, "Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir. Kınama cezası gerektiren bir eylem. Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir." şeklinde konuştu.

MHP'DEN ÇEKİÇLİ PROTESTOYA TEPKİ: GENEL KURUL'A ÇEKİÇLE GİRİLEBİLİR Mİ?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Erbay'ın Genel Kurul'a çekiçle girmesinin yasak olduğunu belirterek, "Biraz önce CHP Muğla Milletvekili, kürsüde konuşurken elinde çekiçle telefon materyalini parçaladı. Sorum hem size hem de CHP Grup Başkanvekili'ne. Efendim, Genel Kurul'a çekiçle girilebilir mi? En azından uyarmak gerekmez mi? Halen bu çekiç Genel Kurul'da mıdır?" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Güncel Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir - Son Dakika


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