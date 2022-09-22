Burak Erbay, Marmaris'teki Yangın Bölgesinde: "Gece Görüşlü Helikopterlerin Sözleşme Süresi Dolduğundan Havadan Müdahale Edilemiyor"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Marmaris Yalancıboğaz'da dün gece orman yangının devam ettiği sırada; "Aldığımız duyumlara göre, gece görüşlü helikopterlerin sözleşme süresi dolduğundan şu anda havadan müdahale edilemiyor. Sayın Bakan'a soruyoruz, bu gece görüşlü helikopterler nerede, niye bunun sözleşmelerini erken sonlandırdınız? Sizin yaptığınız beceriksizlik yüzünden Marmaris ormanları yanmaya devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün başlayan orman yangı gece saatlerinde de devam etti. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, dün gece yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye seslendi. Erbay, şunları söyledi:

"Saat şu anda gece 22.00. Gündüz öğlen saatlerinde, Marmaris Yalancıboğaz'da başlayan yangın; maalesef 10 saati aşkın süreden beri devam ediyor. Akşamüstü Bakan, yaptığı açıklamada, 'Yangın kontrol altına alındı' demişti. İşte saat 22.00 itibariyle yangının durumu arka tepelerde gözüktüğü gibi artarak devam ediyor. Kontrol altına alınan bir yangın maalesef yok. Gerekli emniyet şeritleri açılmadığı için, yollar açılmadığı için yangına karadan müdahale edilemiyor.

Maalesef aldığımız duyumlara göre de gece görüşlü helikopterlerin sözleşme süresi dolduğundan şu anda herhangi bir şekilde havadan müdahale edilemiyor. Yangın artarak devam ediyor.

Sayın Bakana soruyoruz, bu gece görüşlü helikopterler nerede, niye bunun sözleşmelerini erken sonlandırdınız? Sizin yaptığınız beceriksizlik yüzünden Marmaris ormanları yanmaya devam ediyor. Bu şekilde sabaha kadar ormanlarımız yanacak, binlerce hektar yok olacak sizin beceriksizliğiniz yüzünden."