Burak Erbay'dan, Bakan Kirişci'ye: "Datça'da Yangına Gece Görüş Özelliği Olan Kaç Helikopterle Müdahale Edilmiştir?"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'nın Datça ilçesinde 13 Temmuz 2022 tarihinde başlayan orman yangınında gece görüş özelliğine sahip helikopterlerin yangına müdahale etmesi ile ilgili yaşanan eksiklikleri hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Erbay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "Envanterde kaç adet gece görüş özelliğine sahip helikopter bulunmaktadır? Gece görüş özelliğine sahip helikopterler envantere ne zaman girmiştir. 13 Temmuz 2022 tarihinde Datça ilçesinde başlayan ve gece boyu devam eden orman yangınına 'gece görüş' özelliği olan kaç helikopterle müdahale edilmiştir?" sorularını yöneltti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'nın Datça ilçesinde 13 Temmuz 2022 tarihinde başlayan orman yangınında gece görüş özelliğine sahip helikopterlerin yangına müdahale etmesi ile ilgili yaşanan eksiklikleri verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Erbay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her orman yangınında olduğu gibi yine gerekli ve yeterli müdahale yapılamamıştır. Tarım Bakanı daha önce yaptığı açıklamada gece görüş özelliğine sahip 10 helikopterin 4 Temmuz 2022 tarihinde envantere katılacağı söylemişti. Ancak Datça'da çıkan orman yangınında gördük ki, gece görüş özelliğine sahip 10 helikopter hala envanterde yer almamaktadır. Bu nedenle orman yangınına müdahale kesintiye uğramış ve yüzlerce dönüm orman varlığımız yok olmuştur."

"ORMAN YANGINI GERÇEĞİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR"

Muğla'da daha önce çıkan orman yangınlarına gece görüş özelliği olan helikopter olmadığı için müdahalede büyük eksiklikler yaşandığını belirten Erbay şunları kaydetti:

"Orman yangınları ülkemizin bir gerçeğidir ve büyük bir sorundur. Bu nedenle, deprem konusunda olduğu gibi, orman yangınları için de bütün hazırlıkların önceden yapılması gerekmektedir. Ancak Datça'da çıkan orman yangınında bir kez daha gördük ki, hala orman yangınlarına yeterli ve etkin müdahale edilmesi konusunda büyük eksiklikler yaşanmaktadır.

"GECE GÖRÜŞ ÖZELLİĞİ OLAN HELİKOPTERLER YANGINDA TEST EDİLMEZ"

Orman yangınları ile mücadele kapsamında gece görüş özelliğine sahip helikopterlerin yangından önce test edilerek, yangın esnasında tam kapasite ile müdahale edecek durumda olması gerekmektedir. Ancak Datça'da 13 Temmuz 2022 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün devam eden orman yangınına gece görüş özelliği bulunan helikopterin test edilmesi amacıyla müdahale ettiği bizzat Bakan tarafından açıklanmıştır.

"BECERİKSİZLİĞİNİZ YÜZÜNDEN ORMANLARIMIZ YOK OLUYOR"

Sayın Bakan'a sormak gerekiyor, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüştür? Test işlemini orman yangınından önce yapmanız gerekiyor. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlarımız yanıyor. Orman yangınları, tatbikat yapılacak ya da müdahale için gerekli araçların test edileceği durumlar değildir. Gece görüş özelliğine sahip helikopterlerin orman yangını esnasında test edilmesi, orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

"GECE GÖRÜŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP HELİKOPTERLER YETERLİ DÜZEYDE KULLANILMADI"

Geçtiğimiz günlerde Aydın Söke'de, Kütahya Emet'te ve Manisa Akhisar'da çıkan orman yangınlarında, 4 Temmuz'da envantere dahil edildiği söylenen 10 tane gece görüş özelliğine sahip helikopterin etkin şekilde müdahale etmediğini gördük. Madem envanterde 10 tane bu tip helikopter varsa bu helikopterler neden etkin bir şekilde kullanılmamıştır? Ormanlarımız yanarken bu helikopterlerin nerede olduğunun ve bu helikopterlerin neden etkin bir şekilde müdahale etmediklerinin takipçisi olacağız."

"GECE GÖRÜŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP HELİKOPTERLER ENVANTERE NE ZAMAN GİRMİŞTİR"

CHP'li Burak Erbay, önergesinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye şu soruları yöneltti:

"Envanterde kaç adet gece görüş özelliğine sahip helikopter bulunmaktadır? Gece görüş özelliğine sahip helikopterler envantere ne zaman girmiştir? Bu helikopterler nerelerde konuşlandırılmıştır? Bu helikopterler kiralanmış mıdır yoksa satın mı alınmıştır? Bu helikopterlerin menşei nedir? Bu helikopterler hangi ülkenin vatandaşı pilotlar tarafından kullanılmaktadır? 13 Temmuz 2022 tarihinde Datça ilçesinde başlayan ve gece boyu devam eden orman yangınına 'gece görüş' özelliği olan kaç helikopterle müdahale edilmiştir? Bu helikopterler Datça'da çıkan orman yangınına saat kaçtan itibaren müdahale etmeye başlamış ve kaç saat süresince müdahaleye devam etmiştir? Bu helikopterler kaç sorti yapmıştır?"