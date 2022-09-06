Mürsel Alban: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı'nın Şirketlerine İki Ayda 4 Milyar 500 Milyon TL Teşvik Verdi"

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, ağustos ve eylül aylarında Resmi Gazete'de yayımlanan iki kararla birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketlerine toplamda 4,5 milyar TL teşvik verildiğini söyledi. Alban, "Turizm Bakanı'nın o kadar şirketleri var, o kadar geliri yerinde, bütün otelleri dolu, siz bunları teşvikliyorsunuz da diğer işçisinin maaşını veremeyen, KDV'den dolayı vergi dairesinde haciz duruma düşen, SGK primlerini ödeyemeyip SGK tarafından haczedilen bu diğer turizmci esnafımız ne olacak? Bunları niye teşviklemiyorsunuz da sadece Turizm Bakanı'nın şirketlerini teşviklediniz. Vergiyi Turizm Bakanı verecek aslında o şirketlerinden kazanç elde ediyor, Turizm Bakanı vergisini verecek, geçinemeyen turizm esnafı da o KDV'den muaf olması gerekirken Turizm Bakanı'nın şirketleri muaf ama küçük esnaf haciz durumda kalacak" sözleriyle tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 7 Ağustos 2022 ve 4 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlarla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketlerine toplamda 4,5 milyar TL teşvik verdi.

Mürsel Alban, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, bu teşviklerin nedenini sordu. Esnafın borçlarını ödeyemediğini söyleyen Alban, teşviklere tepki gösterdi.

"TOPLAM 4 MİLYAR 500 MİLYON TEŞVİK"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Alban, şunları söyledi:

"Devletin bir bakanından devletin diğer bir bakanının şirketlerine devletin malı nasıl peşkeş çekiliyor şimdi onu göreceğiz. Elimde iki Resmi Gazete var. Biri ağustos ayına biri eylül ayına ait. Bu iki gazetede yayınlandığına göre Turizm Bakanı'nın Antalya'daki turizm şirketine 2 milyar 150 milyon TL teşvik veriliyor. Bodrum'daki diğer bir şirketine ise 2 milyar 350 milyon TL bir teşvik daha veriliyor. Toplamda 4 milyar 500 milyon TL teşvik veriliyor. Bu teşvikler nedir? Bu teşvikler Turizm Bakanı'nın şirketlerine sen KDV'den 7 yıl istisnasın, sen sigortadan 7 yıl istisnasın, sen vergiden 7 yıl istisnasın, bunları senin adına devlet ödeyecek diyor. Bunlar teşvik oluyor."

"TURİZM BAKANI'NIN ŞİRKETLERİ MUAF AMA KÜÇÜK ESNAF HACİZ DURUMDA KALACAK"

Teşviki veren Bakan Varank'a Alban, "Turizm Bakanı'nın o kadar şirketleri var, o kadar geliri yerinde, bütün otelleri dolu, siz bunları teşvikliyorsunuz da diğer işçisinin maaşını veremeyen, KDV'den dolayı vergi dairesinde haciz duruma düşen, SGK primlerini ödeyemeyip SGK tarafından haczedilen bu diğer turizmci esnafımız ne olacak? Bunları niye teşviklemiyorsunuz da sadece Turizm Bakanı'nın şirketlerini teşviklediniz. Vergiyi Turizm Bakanı verecek aslında o şirketlerinden kazanç elde ediyor, Turizm Bakanı vergisini verecek, geçinemeyen turizm esnafı da o KDV'den muaf olması gerekirken Turizm Bakanı'nın şirketleri muaf ama küçük esnaf haciz durumda kalacak" sözleriyle seslendi.

"TURİZM BAKANI'NIN OTELLERİNE, ŞİRKETLERİNE TEŞVİK PRİMLERİ YAĞIYOR"

Bakanların, devletin imkanlarını kendi şirketleri için kullanmamaları gerektiğine dikkat çeken Alban, "Eğer bu ülkede hak, hukuk, adalet varsa bu devleti yöneten bakanlar kendi şirketlerine bu tür teşvik kredilerine başvurmazlar, bu tür kredilere ihtiyaç duymazlar. Dürüst olmalılar biraz. Burada diğer esnafın, halkın hakkını da düşünmek lazım. İşçi geçinemiyor, kira veremiyor. Emekli yaşa takılmış, maaş alamıyor, emekliler maaşıyla geçinemiyor, turizmci esnafı batmış, kan ağlıyor, ama Turizm Bakanı'nın otellerine ve şirketlerine teşvik primleri yağıyor" dedi.

"HALKIN YÜZÜ ANCAK HALKIN İKTİDARINDA GÜLER, GELİYOR GELMEKTE OLAN"

"Bu ülkenin Turizm Bakanı'ndan bekleneni söylüyorum size" diyen Alban, Anka'ya açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Turizm Bakanı öncelikle kendi şirketlerine devletin kasasından veya bankalarından bir tek kuruş kredi almamalı, o vergi de SGK da diğer primler de istisna da olmamalı. Kazandığı paranın vergisini de primini de ödemeli. Biz devletin sermayesini, malını, yerini kendi şirketlerine peşkeş çeken bir Turizm Bakanı değil, ona yağmalatan bir Teknoloji Bakanı değil, biz devletine, halkına dürüst davranan ve onların hakkını sömürmeyen bakanlar istiyoruz. Halkımız ve esnafımız merak etmesin. KDV'den haciz duruma düşmüşler. SGK primlerini ödeyemeden haciz duruma düşmüş esnafımız siz haczedilirken Turizm Bakanı teşvik almaya devam ediyor, vergi vermiyor. Merak etmeyin bu ülkeye 10 ay sonra hak, hukuk, adalet gelecek. Çünkü halkın yüzü ancak halkın iktidarında güler, halkın iktidarında gülecek. Geliyor gelmekte olan."