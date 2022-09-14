Mürsel Alban, Tüik'in "İstatistiklerle Türkiye 2021" İsimli Kitapçığını İade Etti: "Tüik, Bir Saray Kurumu Haline Dönüşmüştür" - Son Dakika
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Mürsel Alban, Tüik'in "İstatistiklerle Türkiye 2021" İsimli Kitapçığını İade Etti: "Tüik, Bir Saray Kurumu Haline Dönüşmüştür"

14.09.2022 10:50
Mürsel Alban, Tüik'in "İstatistiklerle Türkiye 2021" İsimli Kitapçığını İade Etti: "Tüik, Bir Saray Kurumu Haline Dönüşmüştür"

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, TÜİK’in milletvekillerine gönderdiği “İstatistiklerle Türkiye 2021” başlıklı kitapçığı, “TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür” diyerek iade etti.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, TÜİK'in milletvekillerine gönderdiği "İstatistiklerle Türkiye 2021" başlıklı kitapçığı, "TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür" diyerek iade etti.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) milletvekillerine gönderdiği İstatistiklerle Türkiye 2021 başlıklı kitapçığı, bir mektupla birlikte TÜİK'e iade etti. Alban'ın TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya hitaben yazdığı mektup şöyle:

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) görevleri arasında, 'ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve gerçek verileri yayımlamak ile resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak' bulunmaktadır. Kurumunuzun son dönemde yayımladığı veriler, özellikle de enflasyon endeksleri, kamuoyunda tartışma yaratmaktadır.

"TÜİK, BİR DEVLET KURUMU OLMAKTAN ÇIKMIŞ BİR SARAY KURUMU HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Toplumun büyük bir kesimi gibi bizim de düşüncemiz şudur: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜM) siyasi iktidarın yönlendirmeleri doğrultusunda gerçek verileri gizlemektedir.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurumunuz hakkında daha önce yapmış olduğu açıklamada söylediği gibi, 'TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür.'

Başta ekonomi olmak üzere sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji gibi daha birçok konuda açıkladığınız rakamların kamuoyunun gözünde hiçbir değeri kalmamıştır.

Yukarıda saydığım nedenlerden ötürü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan makam odama posta yoluyla gönderdiğiniz 'İstatistiklerle Türkiye 2021' isimli kitapçığı tarafınıza iade ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK RAKAMLARINI' BELİRLEYİP YAYINLAYANA KADAR, TARAFINIZDAN AÇIKLANAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ CİDDİYE ALMAYACAĞIM"

Enflasyon ve işsizlik gibi ekonomi alanındaki veriler başta olmak üzere, 'Türkiye'nin gerçek rakamlarını' uluslararası normlara uygun olarak belirleyip yayınlayana kadar, tarafınızdan açıklanan istatistiki bilgileri ciddiye almayacağımı bildirir, ayrıca yukarıda eleştirdiğimiz konulardaki hatalarınızı düzeltinceye kadar, tarafıma kurumunuzdan 'istatistiki verilerle ilgili' gönderi yapılmamasını rica ederim."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Mürsel Alban, Türkiye, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mürsel Alban, Tüik'in 'İstatistiklerle Türkiye 2021' İsimli Kitapçığını İade Etti: 'Tüik, Bir Saray Kurumu Haline Dönüşmüştür' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mürsel Alban, Tüik'in "İstatistiklerle Türkiye 2021" İsimli Kitapçığını İade Etti: "Tüik, Bir Saray Kurumu Haline Dönüşmüştür" - Son Dakika
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