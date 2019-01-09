CHP Muğla Milletvekillerinden Kissebükü Tepkisi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Kissebükü'ne verilen yapılaşma izni dünya markası gulet turizminin ölüm fermanıdır.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Kissebükü'ne verilen yapılaşma izni dünya markası gulet turizminin ölüm fermanıdır." dedi.



Girgin, beraberinde partisinin Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Suat Özcan ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Bodrum'un Kissebükü bölgesine özel bir şirket tarafından yapılması planlanan otelle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Yeryüzü cenneti" olarak tabir edilen Gökova Körfezi'nin dünya markası olduğunu belirten Girgin, "Ne yazık ki iktidarın doymak bilmez beton sevdası yüzünden Gökova cenneti mahvedilmek üzeredir. Halkın yıllarca imara açtırmamak için direndiği Kissebükü-Adalıyalı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketi için imara açılmıştır." diye konuştu.



Kissebükü'ne verilen yapılaşma izninin, dünya markası gulet turizminin ölüm fermanı olduğunu savunan Girgin, Mazı, Çökertme, Ören ve Akbük yalılarının da imara açılmasıyla bu fermanın tamamen uygulanmış olacağını dile getirdi.



Bu nedenle bölgedeki marinaların cazibelerini yitireceğini, yatların Yunan adalarına gideceğini vurgulayan Girgin, şöyle konuştu:



"Guletler, rotalarını Yunan adalarına çevirecek ve Yunan turizmine hizmet eder hale gelecektir. Bölgedeki tersaneler ve çekek yerleri kepenk indirmek zorunda kalacaktır. Mavi yolculuğun en önemli girdiği sağladığı alanlardan tedarikçiler ve yan sanayi iş bırakacaktır. Ekonomisinin büyük bölümü deniz turizmine dayalı olan bölge ekonomisi çökecektir. Hükümetin Gökova'yı betona boğması yalnızca bölgedeki turizmi değil dünyaca ünlü Gökova'daki mavi yolculuğu da tamamen öldürecektir. Bir turizm bakanının görevi ülke turizmini geliştirmek için planlamalar yapmak, sorunlara çözümler üretmektir. Gökova'ya bir hançer de siz sokmayın. On binlerce insanın ekmeğiyle de oynamayın."



CHP Muğla Milletvekili Alban, "Dünya harikası koyumuzu yağmalatmayacağız. Bakan'a tavsiyem bu tahsisten vazgeçmesi ve o koyu çevrecilere bırakmasıdır." dedi.



CHP Muğla Milletvekili Özcan da doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi dokusuyla ender görülen yerlerden olan Kissebükü'ne yapılması planlanan otelin bölgenin dokusunu bozacağını savundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak

Sri Lanka'da Vahşi Fil, Bir Kişiyi Ezerek Feci Şekilde Öldürdü

Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı