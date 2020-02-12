CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika

CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası

6 saat önce

Sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası, System.String[]

Sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eser ve avukatı katıldı.

Sanık Eser duruşmadaki ifadesinde, paylaşımları ile kimseyi övmeye çalışmadığını, suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanık Eser'i "suç ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan sanığın daha önce sabıkasının olmaması nedeniyle hapis cezası 5 yıl süreyle yeniden suç işlememesi şartıyla geriye bırakıldı.

Olay

CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla 15 Temmuz 2019'da gözaltına alınmış, savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:06:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]