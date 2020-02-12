CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika

Sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eser ve avukatı katıldı.

Sanık Eser duruşmadaki ifadesinde, paylaşımları ile kimseyi övmeye çalışmadığını, suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanık Eser'i "suç ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan sanığın daha önce sabıkasının olmaması nedeniyle hapis cezası 5 yıl süreyle yeniden suç işlememesi şartıyla geriye bırakıldı.

Olay

CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla 15 Temmuz 2019'da gözaltına alınmış, savcılıkça serbest bırakılmıştı.