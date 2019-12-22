CHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi - Son Dakika
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CHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütü'nde seçim tamamlandı.

CHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütü'nde seçim tamamlandı. CHP'liler Başkan Sedat Gürler ile yola devam kararı verdi.


Muratlı Belediye Kışlık Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongrede, önce Divan Kurulu seçildi. Divan Başkanı Ünal Baysan olurken, üyeler Semih Keskin, Cengiz Çayır ve Kıymet Onur'dan oluştu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporları okundu, oy birliği ile kabul edildi.


CHP Muratlı İlçe Başkan Adayı Sedat Gürler birlik ve beraberlik mesajları verirken, CHP Muratlı İlçe Başkan Adayı Güler Aktaş ise partisine ilişkin özeleştirilerde bulundu. İki listedeki başkan ve yönetici adayları sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.


Seçim sonunda açıklanan resmi verilere göre; 122 oy kullanıldı. Sedat Gürler'in beyaz listesi 89 oy, Güler Aktaş'ın kırmızı listesi ise 32 oy aldı. 1 oy ise boş çıktı. Yarışın galibi Sedat Gürler oldu. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ, Muratlı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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