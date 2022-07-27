Chp: "Musul Başkonsolosluğumuza Saldırıda Bulunulmasını Asla Kabul Etmiyor ve Şiddetle Kınıyoruz" - Son Dakika
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Chp: "Musul Başkonsolosluğumuza Saldırıda Bulunulmasını Asla Kabul Etmiyor ve Şiddetle Kınıyoruz"

27.07.2022 22:58
Chp: "Musul Başkonsolosluğumuza Saldırıda Bulunulmasını Asla Kabul Etmiyor ve Şiddetle Kınıyoruz"

CHP, Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir. Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler” denildi.

CHP, Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir. Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler" denildi.

CHP, Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Irak'ta bu sabah Musul Başkonsolosluğumuza ait binanın yakınlarına bir roket saldırısında bulunulduğuna dair haberleri derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir. Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

"IRAK MAKAMLARI ÜLKEDEKİ DİPLOMATİK VE KONSÜLER TEMSİLCİLİKLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER"

Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu saldırının faillerinin de yakalanarak adli makamlara teslim edilmelerinin yine Irak makamlarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve söz konusu sorumluluğun en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyoruz."

YORUMLAR
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CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı MSB: Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. MSB: Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz.
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chp: 'Musul Başkonsolosluğumuza Saldırıda Bulunulmasını Asla Kabul Etmiyor ve Şiddetle Kınıyoruz' - Son Dakika

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