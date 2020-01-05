CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağcalı oldu - Son Dakika
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CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağcalı oldu

6 saat önce

CHP Mut İlçe Başkanlığına Hayati Bağcalı seçildi.

CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağcalı oldu, System.String[]

CHP Mut İlçe Başkanlığına Hayati Bağcalı seçildi.


Mut Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılan kongrede, blok listelerle seçime geçildi. Üç adayın katıldığı 229 delegenin oy kullandığı seçimde Hayati Bağcalı 129 oy alarak başkanlığa seçildi. Abdurrahman Günay'ın listesi 93 ve Erdoğan Ata'nın listesi ise 7 oy aldı.


CHP Mut İlçe Yönetim Kurulu ise Mahmut Melleç, Lütfi Metin, Verği Çam, Tunca Tuncai Tuncay Örs, Muzaffer Arslan, Kerim Taş, Ayşe yılmaz, Muttalip Adıgüzel, Leyla Zorlu, Gülay Yüksel, Ali Kaya, Metin Bayram ve Aydan Yıldız'dan oluştu.


Kongreye, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'de katıldı. - MERSİN

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Mut, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
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