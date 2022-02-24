CHP MYK, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak - Son Dakika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelişmeler nedeniyle Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya döneceği ve MYK'ya başkanlık edeceği belirtildi.

Kanaat önderleri toplantısının açılışında yapacağı konuşmanın ardından Ankara'ya döneceği bildirilen Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet partisinin genel başkanıyla da bir görüşme yaptığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun toplantı öncesinde Merkez Efendi Kültür Merkezi'nden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.