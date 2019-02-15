Son Dakika Haberleri: CHP Myk Toplandı

CHP Myk Toplandı

40 dakika önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yerel seçim gündemiyle taplandı.

CHP Myk Toplandı, System.String[]
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yerel seçim gündemiyle taplandı.

Parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'de belediye meclis üyelikleri listeleri ele alındı.

CHP Parti Meclisi (PM), son toplantısında aday belirleme yetkisini MYK'ye devretmişti. Yerel seçim adaylarının tamamına yakınını belirleyen CHP'de, kalan belediye meclis üyeleri listelerinin ise pazartesi günü gerçekleştirilecek MYK'de görüşüleceği öğrenildi.

Öte yandan bir grup CHP PM üyesinin, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması talebiyle genel merkeze dilekçe vereceği belirtildi.

CHP PM üyesi Selin Sayek Böke, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MYK'ye yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar, örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM'nin toplanmasıdır. PM'nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ancak şu ana kadar parti genel merkezine bir dilekçe ulaştırılmadığı kaydedildi.

Dilekçe verilmesi durumunda, tüzük gereği PM'nin bir hafta içinde toplanması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:29 Kaynak: AA

CHP Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Kılıçdaroğlu'ndan Aldığım Tazminatları Mehmetçik Vakfı'na Bağışlayacağım Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti

CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Myk Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]