CHP MYK toplandı - Son Dakika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İzmir depremi ile siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde saat 16.00'da toplandı.

MYK'de, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. Siyasi ve ekonomik gelişmeler de MYK'de değerlendirildi.

CHP MYK, 9 Kasım Pazartesi günü parti genel merkezinde yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmede siyasi gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Kılıçdaroğlu, salı günü de grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.