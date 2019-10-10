CHP MYK toplantısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Türkiye'de itibarlı bir duruş sergilememiz ve Türkiye'nin çıkarlarını korumamız için tavsiyemiz şudur; Türkiye'nin sınır bölgesiyle çok uzun bir bağı olan Suriye'nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçin." dedi.

CHP Merkez Yönetimi Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ele alındığı ve 1,5 saat süren MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen Engin Özkoç, iktidarın dış politikasına eleştirilerde bulundu.

Bu yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin şu anda orada olduğunu ileri süren Özkoç, öteden beri Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelmesi ve sorunlarını birlikte çözmesi gerektiğini söylediklerini anımsattı.

CHP'nin bu anlamda Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı OBİT'in kurulması öneresinde bulunduklarını ifade eden Özkoç, "Ancak Recep Tayyip Erdoğan, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde kulaklarını tıkadı. Gerçekleri gördü ama ama görmemezlikten geldi. İşine gelenleri yaptı." diye konuştu.

Erdoğan'ın harekatla ilgili siyasi parti genel başkanlarını aradığını, birer ikişer dakikalık sadece "giriyoruz" diyerek, bilgi verdiğini savunan Özkoç, harekat öncesi kapalı oturumla TBMM'ye de bilgi verilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını kaydetti.

Özkoç, "Ama Tayyip Erdoğan'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. O aynı zamanda AKP'nin genel başkanı. Asıl önde tuttuğu şey de bu. Savaşla ilgili bilgiyi bugün kime veriyor? AKP'nin il başkanlarına veriyor ve konuşmasının sonunda 'daha sonra Milli Savunma Bakanı da size bilgi verecek' diyor. Bu, tam anlamıyla bu ülkenin hangi noktaya geldiğinin ifade biçimidir. Bu ülkenin savrulduğunun görüntüsüdür." diye konuştu.

"Mazlum insanlarla dünyayı tehdit ediyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler okuyan Özkoç, Cumhurbaşkanı'nın AB'yi mültecilerle tehdit ettiğini, bunun da insan onuruna yakışmadığını söyledi.

Özkoç, "İkide bir bunu söylüyorsun. Mazlum insanlarla dünyayı tehdit ediyorsun. Böyle devlet adamlığı olur mu? Bu ciddi, itibarlı devlet adamının söyleyeceği söz müdür?" dedi.

Erdoğan'ın harekat için "fetih" kelimesini kullandığını da anlatan Özkoç, fetihin "işgal etmek" anlamına geldiğini, bunun da yanlış bir söylem olduğunu belirtti.

Türkiye'nin harekatını Filistin dahil meşru gören başka hiçbir ülke olmadığını kaydeden Özkoç, Cumhurbaşkanı'nın ABD ile bilmedikleri bir anlaşma yaptığını ve bunu açıklaması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin Suriye ile ilgili politikalarının çok şeffaf olduğunu yineleyen Engin Özkoç, şöyle devam etti:

"CHP olarak bundan sonra da söylemimiz nettir. Türkiye'de itibarlı bir duruş sergilememiz ve Türkiye'nin çıkarlarını korumamız için tavsiyemiz şudur; Türkiye'nin sınır bölgesiyle çok uzun bir bağı olan Suriye'nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçin. Böylelikle daha fazla kan akmasını engellersiniz. Orada kalıcı ve politik bir çözüm bulunması ancak Suriye'nin meşru hükümetiyle bir araya gelinerek, birlikte çözülebilir. Orta Doğu'nun sorunlarını Orta Doğu'daki devletleri muhatap alarak, onlarla masaya oturarak çözmeye çalışmalıyız. Amerika, Rusya ekseninde savrularak bir Amerikan, bir Rus tokadı yiyerek Türkiye'nin dış politikasını belirleyemezsiniz. Türkiye'nin dış politikasını tarihsel geçmişinden süzülerek gelen diplomatları, tarihsel birikimi belirler."

Irak ve Suriye tezkeresi

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesi hakkında yetki veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin süresinin TBMM'de bir yıl daha uzatıldığını hatırlatan Özkoç, tezkereye neden "evet" dediklerini şu sözlerle açıkladı:

"Biz askerlerimizin oraya gitmesinde tezkereye elbette 'evet' dedik. Tezkere bize geldiğinde İdlib'deki gözlem noktalarında ve o bölgede bizim askerlerimiz var, Mehmetçik var orada, o Mehmetçik 'Türkiye Cumhuriyeti arkamda' diye orada nöbet tutuyor. Onun siyasetle falan alakası yok. Vatan görevi yapıyor. Şimdi tam da Mehmetçik oradayken, diğer örgütler Mehmetçik'in bulunduğu bölgelere saldırı halindeyken Türkiye'nin önüne bir tezkere getiriyorsun. Mehmetçik ordaysa yarın öbür gün ona yapılacak saldırıya karşı biz o tezkereye 'evet' deriz. Söz konusu vatan, millet olduğunda bizim için tek bir şey vardır, gerisi teferruattır deriz. Milletimize, bayrağımıza sadakatla bağlı kalırız. Ordumuzun arkasında durmaya çalışırız."

Engin Özkoç, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anarken, halen bu katliama yol açanlardan yargı önünde hesap sorulmasını beklediklerini söyledi.

Özkoç, bir gazetecinin ABD'de dillendirilen yaptırım tehditleri ifadelerine ilişkin, CHP olarak emperyal güçlerin bütün yaptırımlarına "hayır" dediklerini ve karşı bir duruş sergilediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan dönüşü Millet İttifakı'na yönelik sözlerinin sorulması üzerine de Özkoç, Erdoğan'ın son konuşmasında birlikten ve beraberlikten bahsettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"82 milyon derken kimden bahsediyor? 82 milyonda Millet İttifakı yok mu? Mehmetçik canıyla, Tayyip Erdoğan iktidarıyla uğraşıyor. 'Millet ittifakını parçalayamazsam iktidarda kalamam' diyor. Bu açıklamaları yaptığı için herkesin cumhurbaşkanı olamıyor. Biz o yüzden bir siyasi parti genel başkanı değil, tarafsız bir cumhurbaşkanı diyoruz."