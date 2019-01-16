Son Dakika Haberleri: CHP Myk Toplantısı Sona Erdi

CHP Myk Toplantısı Sona Erdi

1 saat önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle toplandı.

CHP Myk Toplantısı Sona Erdi, System.String[]
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP'nin yeni belediye başkan adaylarını belirleyeceği Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde, aday listesine son şekli verildi.

PM'nin bugünkü toplantısında üyelerin onayına sunulacak liste, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP'de bugüne kadar yapılan beş toplantı sonrasında, 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere 630 belediye başkan adayı açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Merkez, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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