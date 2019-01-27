CHP Myk Toplantısı Sona Erdi

CHP Merkez
Yönetim Kurulu (MYK
), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle toplandı.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.
Edinilen bilgiye göre MYK, bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında üyelerin onayına sunulacak belediye başkan adayları
listesine son şekli verdi.
PM'ye sunulacak listede, İzmir
Büyükşehir Belediye başkan adayının da bulunduğu belirtiliyor.
Toplantıda, MYK üyelerinin bazı isimlerin aday gösterilmesine karşı çıkması nedeniyle kısa süreli tartışmaların yaşandığı öğrenildi.
PM toplantısında kesinleşecek isimler, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
CHP PM, şimdiye kadar yapılan altı toplantıda, 16'sı büyükşehir, 32'si il olmak üzere 697 belediye başkan adayını belirledi.