Son Dakika Haberleri: CHP MYK toplantısı sona erdi

CHP MYK toplantısı sona erdi

1 saat önce

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, Parti Meclisine sunulacak belediye başkan adaylarının isimleri değerlendirildi.

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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, Parti Meclisine sunulacak belediye başkan adaylarının isimleri değerlendirildi. MYK'nin bugün PM'ye sunacağı listede, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının da bulunduğu belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:58 

İzmir, CHP Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu, Ekonomi
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