CHP MYK toplantısı sona erdi
1 saat önce
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, Parti Meclisine sunulacak belediye başkan adaylarının isimleri değerlendirildi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığındaki toplantıda, Parti Meclisine sunulacak belediye başkan adaylarının isimleri değerlendirildi. MYK
'nin bugün PM'ye sunacağı listede, İzmir
Büyükşehir Belediye başkan adayının da bulunduğu belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:58
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