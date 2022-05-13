CHP MYK TOPLANTISI SONRASI  ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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CHP MYK TOPLANTISI SONRASI  ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA

13.05.2022 11:46
CHP MYK TOPLANTISI SONRASI  ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA

,CHP Olağanüstü CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin tertemiz oylarıyla bize verdikleri İstanbul'u alamayacaklar" dedi.

,CHP Olağanüstü CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin tertemiz oylarıyla bize verdikleri İstanbul'u alamayacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Toplantı CHP İstanbul il binasında yapıldı. CHP MYK toplantısına Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun yanı sıra CHP'li vekiller ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. 08.45'te başlayan CHP MYK toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü.  CHP Sözcüsü Faik Öztrak, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"'MİLLET'İN SESİ' MİTİNGİMİZİ 21 MAYIS'TA MALTEPE'DE YAPACAĞIZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kaftancıoğlu hakkında alınan karara ilişkin, "Vesayeti ardından yargıçlara gözdağı vermeye çalışıyor. Yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor" dedi. Öztrak, altılı masadaki genel başkanlara teşekkür ederek, "Bu karar millet adına verilmemiştir. Vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlığa karşı herkes karşı çıkmalıdır. Bu haksızlığa karşı susmayan altılı masada birlikte olduğumuz diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vesayetçi tehdide karşı gösterdiğimiz bu dayanışma tarihe altın harflerle geçecektir. Tarih bizleri savunan kesimin hakkını teslim edecektir" diye konuştu. "Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar gün gelir sizi de tartar" diyen Öztrak, "Sandık milletimizin önüne gelecek. Bu karanlık günler elbet bitecek. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına az kaldı. Bursa'da yapacağımız 'Millet'in Sesi' mitingimizi 21 Mayıs'ta İstanbul'da Maltepe'de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin tertemiz oylarıyla bize verdikleri İstanbul'u alamayacaklar" şeklinde konuştu.

- İstanbul

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP MYK TOPLANTISI SONRASI  ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA - Son Dakika


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