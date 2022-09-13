CHP Nevşehir İl Başkanı Gülmez'den Peribacaları Tepkisi: "Saklı Kiliseler Var; Kilisedeki Resimler İş Makinelerinin Titreşiminden Dolayı Düşüyor" - Son Dakika
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CHP Nevşehir İl Başkanı Gülmez'den Peribacaları Tepkisi: "Saklı Kiliseler Var; Kilisedeki Resimler İş Makinelerinin Titreşiminden Dolayı Düşüyor"

13.09.2022 17:29

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'daki peribacalarının yol yapımı için yıkılmasına, "Bu peribacalarının içinde kiliseler var. Burası saklı kilisenin bulunduğu bir alan. Kilisedeki resimler iş makinelerinin titreşiminden dolayı düşüyor. Değil iş makinesinin, arabanın bile girmesi yasaklanmalı" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'daki peribacalarının yol yapımı için yıkılmasına, "Bu peribacalarının içinde kiliseler var. Burası saklı kilisenin bulunduğu bir alan. Kilisedeki resimler iş makinelerinin titreşiminden dolayı düşüyor. Değil iş makinesinin, arabanın bile girmesi yasaklanmalı" sözleriyle tepki gösterdi.

Yaz, kış yüzbinlerce turisti ağırlayan ve UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşana peribacaları yol yapımı için yıkılıyor. Göreme- Ortahisar arasında 2,8 kilometrelik bir yol için bugün iş makineleri peribacalarının arasında yıkıma başladı.

Bölgeye giderek çalışmalara tepki gösteren CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, "Göreme kasabası sınırları içindeyiz. Göreme kasabası ile Ortahisar kasabası arasına İl Özel İdaresi tarafından yol çalışmaları yapılmaktadır. Yol yapılırken şu karşıda gördüğümüz peribacaları gibi burada o peribacası yok edilmiş" dedi.

Peribacalarının mutlak korunması gerektiğine dikkat çeken Gülmez, "Binlerce yılda oluşan peribacaları yok ediliyor. Biz yolun yapılmasına karşı değiliz, alternatif yol güzergahları vardır. Ama o güzergahlar denenmeden plansız, programsız bir şekilde yol yapılıyor. İş makineleri çalışıyor. Ayrıca bu peribacalarının içinde kiliseler var. Burası saklı kilisenin bulunduğu bir alan. Kilisedeki resimler iş makinelerinin titreşiminden dolayı düşüyor. Değil iş makinesinin, arabanın bile girmesi yasaklanmalı. Ama maalesef gördüğünüz gibi tamamen peribacaları yok ediliyor" diyerek çalışmalara tepki gösterdi.

YORUMLAR
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Unesco Dünya Mirası Listesindeki Peribacalarını İş Makinesi ile Yıkıyorlar... Ali Öztunç: 'Tarih, Bu Millet Yaptığınızı Affetmeyecek' Unesco Dünya Mirası Listesindeki Peribacalarını İş Makinesi ile Yıkıyorlar... Ali Öztunç: 'Tarih, Bu Millet Yaptığınızı Affetmeyecek'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Nevşehir İl Başkanı Gülmez'den Peribacaları Tepkisi: 'Saklı Kiliseler Var; Kilisedeki Resimler İş Makinelerinin Titreşiminden Dolayı Düşüyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Nevşehir İl Başkanı Gülmez'den Peribacaları Tepkisi: "Saklı Kiliseler Var; Kilisedeki Resimler İş Makinelerinin Titreşiminden Dolayı Düşüyor" - Son Dakika
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