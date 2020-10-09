CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem esnafın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dile getirdi.

Adem, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, ülkenin ağır bir salgın sürecinden geçtiğini ve esnafın ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

Salgın döneminde birçok esnafın dükkanını kapattığını belirten Adem, "Esnafımız her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık dayanacak gücü kalmamıştır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 'Esnafımız için 17 Talep' önerisini yineliyoruz. Başta esnaf olmak üzere salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlere en kısa sürede gerekli destek sunulmalı." dedi.