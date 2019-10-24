CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer Açıklaması

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "TBMM'de tüm siyasi partilerin bir araya gelerek emeklilikte yaşa takılanların sorununu kökten çözmesi şart." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de tam sayısı kesin bilinmemekle birlikte bugün bir milyona yakın kişinin yaştan dolayı emekli olamadığını belirtti.

Emeklilikte yaşa takılanların iki yıldır büyük bir mücadele içinde bulunduklarını vurgulayan Gürer, son olarak Cumhurbaşkanı danışmanının "bu konuda bir çalışma içinde olacaklarını beyan ettiğini" aktardı.

CHP olarak bu konuda bir çalıştay düzenlediklerini ve kanun tekliflerini TBMM'ye getirdiklerini belirten Gürer, "AKP ne yazık ki bunları reddetti. Ancak bu sorun toplumsal olarak ülke gündeminin en önemli sorunlarından biri." diye konuştu.

Mutlak surette emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme gerektiğine işaret eden Gürer, "TBMM'deki tüm siyasi partilerin bir araya gelerek emeklilikte yaşa takılanların sorununu kökten çözmesi şart." ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanların ödedikleri primlerin karşılığını talep ettiklerini aktaran Gürer, "Bu sorunun daha fazla uzamaması gerekiyor." dedi.

Bunu sorunu ortadan kaldırmak için emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü yönünde getirilecek tekliflere katkı vermeye hazır olduklarını bildiren Gürer, "Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin ortadan kaldırılması için CHP kendi üzerine düşeni dün yapmıştır, yarın da yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.