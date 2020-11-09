CHP Niğde Milletvekili Gürer'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşının asgari ücret tutarında olması gerektiğini savundu.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin açlık sınırı altındaki maaşla geçinemez noktaya geldiğini iddia etti.

En düşük emekli maaşının asgari ücret tutarına çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Gürer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde insanların çoğunluğu açlık sınırının altında olan asgari ücretle çalışıyor. Öncelikle asgari ücret vergi dışı bırakılmalı veya net asgari ücretin açlık sınırı altında kalmaması sağlanmalıdır. Emekliler, büyük geçim sıkıntısı çekmektedir. Bütçe görüşmelerinde en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve emeklilere dini bayramlarda asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi gerektiğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ilettim. Emekliliği zorlaştıran kıdem, ihbar ve iş güvencesini ortadan kaldıran düzenlemeler yerine emeklilerin sorunlarına çözüm üretilmelidir."