CHP Niğde Milletvekili Gürer'den odalara ziyaret - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sanayi ve Ticaret Odası, Şoförler Odası ve esnaf sanatkarlar odalarının başkanlarını ziyaret etti.



Gürer, Niğde Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaretinde yaptığı açıklamada, her kesimin sorunlarını yakından bildiklerini belirtti.

Gürer, şunları kaydetti:

"Sorun ve sıkıntılara karşı muhalefet olarak yalnız uyarıda bulunmuyoruz, öneri de getiriyoruz. Ülkemizde işsizliğin geniş tanımlı 8 milyona ulaştığı, üniversite mezunu 2 milyona gencin iş bulamadığı koşullarda sanayicilerin de yaşadığı sorunlar var. Bilgi ve bilimselliğin mutlaka sahiplenilmesi ve Ar-Ge'nin çok önemsenmesi gerekir. Tarım ülkemizde mutlak planlı kılınmalı, sanayisi geliştirilmeli, katma değerli ürün üretilmeli, ithalatçı değil ihracatçı bir ülke durumuna gelmeli.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi'ne alınmayan Niğde, lisanslı depoculuk kapsamında da değil. Patates, elma, fasulye, lahana ve kiraz üretiminde ülkemizde ilk sırada olmamıza rağmen Niğde tarım kenti dahi sayılmıyor."

Havaalanı ve yüksek hızlı tren projesi ile sanayicilerin sorunlarının da ele alındığı toplantının ardından Gürer, Şoförler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Gürer, ücretli yollar, yüksek yakıt ve yedek parça fiyatları, yükselen sigorta ve vergi primleri dolayısıyla şoför esnafının sorunlu ve sıkıntılı bir süreç yaşandığını öne sürerek, iktidarın mutlaka sorunlara çözüm getirmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ve esnaf odalarının başkanlarıyla da bir araya gelen Gürer, esnaf sicil affı için yasa teklifi verdiğini ifade etti.

Gürer'e ziyaretlerinde CHP İl Başkanı Adem Erhan ve Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı da eşlik etti.