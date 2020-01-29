CHP Niğde Milletvekili Gürer'in ilçe ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Niğde Milletvekili Gürer'in ilçe ziyaretleri - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Gürer'in ilçe ziyaretleri

7 saat önce

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ve Çiftlik ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer'in ilçe ziyaretleri, System.String[]

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ve Çiftlik ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, Altunhisar ilçesinde Belediye Başkanı Vedat Kirazcı ve CHP İlçe Başkanı Sedat Kayan ile esnafları ziyaret ederek, kahvehanelerde vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirti.

Altunhisar ve Niğde'nin sorunlarının çözülmesi için mücadele ettiğini belirten Gürer, Altunhisar- Ankara bağlantısının bir an önce duble yol olmasının şart olduğunu aktardı.

Gürer, daha sonra Çiftlik ilçesine geçerek CHP İlçe Başkanı Levent Öcal ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnafla görüştüklerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Altunhisar, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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