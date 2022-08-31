Ömer Fethi Gürer, Sahte Gübreye Karşı Denetimlerin Artırılmasını İstedi - Son Dakika
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Ömer Fethi Gürer, Sahte Gübreye Karşı Denetimlerin Artırılmasını İstedi

31.08.2022 11:11

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan sahte gübre olaylarına karşı denetimlerin artırılmasını istedi. Gürer, gübrenin yarısını devletin, yarısını da çiftçinin karşılayacağı bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan sahte gübre olaylarına karşı denetimlerin artırılmasını istedi. Gürer, gübrenin yarısını devletin, yarısını da çiftçinin karşılayacağı bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ömer Fethi Gürer, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın gübre fiyatlarında yeni dalgalanmaya neden olabileceğini, bunun da gübre sahtekarlığının daha da artmasına yol açabileceğini belirtti. Sahte gübreye karşı denetimlerin artırılmasını isteyen Gürer, çiftçinin gübre giderinin yarısını devletin karşılaması gerektiğini vurguladı. Gürer, şöyle konuştu:

"Ülkemiz Asya ülkelerinden gübre ithal etmesine rağmen gübre fiyatları Avrupa'daki fiyatlara göre ayarlandığı için gübre fiyatları da sürekli artıyor. Bakanlık, soruma verdiği yanıtta, bir yıl içinde gübreye yüzde 342 zam geldiğini belirtti. Bu durumda çiftçi, özellikle sonbahar aylarında ekim yaparken gübre almakta zorlanıyor. Hangi gübre çiftçi için ihtiyaç ise o gübrenin fiyatı yükseltiliyor. Şu anda üre gübrenin tonu 13 bin lira civarında. Sonbaharda gelecek yıl için ekim yapılacak ve çiftçinin, verim alabilmek için taban gübre atması gerekiyor. Taban gübrenin (DAP gübre) tonu 18 bin lirayı buldu. Şubat 2022'de DAP gübrenin tonu 10 bin 200 TL'ydi. Çiftçinin hangi gübreye ihtiyacı varsa o gübre hızla artıyor. Krizle birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde doğal gaz fiyatlarındaki artış, ülkemizde gübre fiyatlarının artmasına yol açabilir. Gübre fiyatları daha da artabilir."

Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki artışın dolandırıcı ve sahtekarları da harekete geçirdiğini belirterek Edirne, Manisa, İzmir, Tokat, Antalya, Denizli, Elazığ ve Niğde gibi illerde sahte gübre olaylarının yaşandığını hatırlattı.

Üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Gürer, yetkililerin de bu konudaki denetimleri sıklaştırması gerektiğine işaret etti.

Gürer, gübre konusunda çiftçiyi sübvanse edecek desteklerin verilmesi gerektiğini de ifade ederek, gübrenin yarısını devletin, yarısını da çiftçinin karşılayacağı bir uygulamanın hayata geçirilmesini istedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer, Sahte Gübreye Karşı Denetimlerin Artırılmasını İstedi - Son Dakika

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