Ömer Fethi Gürer'den Kültür Varlıklarıyla İlgili Araştırma Önergesi: "Kültürel ve Tarihi Değerler de Ciddi Anlamda Soygun ile Karşı Karşıya" - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Fethi Gürer'den Kültür Varlıklarıyla İlgili Araştırma Önergesi: "Kültürel ve Tarihi Değerler de Ciddi Anlamda Soygun ile Karşı Karşıya"

30.09.2022 11:11

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalınan ve tahrip edilen kültür varlıklarıyla ilgili TBMM araştırması açılmasını istedi. Gürer, “Türkiye’nin farklı değerlerinin soyulduğu gibi kültürel ve tarihi değerleri de ciddi anlamda soygun ile karşı karşıya. Gerek elde edilen ürünlerin aslıyla yer değiştirilmesi ya da çalınmasından öte, define avcılarıyla Türkiye delik deşik ediliyor. Bunun takibe alınması lazım. Bu konuda çalışmalar yapılması lazım” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalınan ve tahrip edilen kültür varlıklarıyla ilgili TBMM araştırması açılmasını istedi. Gürer, " Türkiye'nin farklı değerlerinin soyulduğu gibi kültürel ve tarihi değerleri de ciddi anlamda soygun ile karşı karşıya. Gerek elde edilen ürünlerin aslıyla yer değiştirilmesi ya da çalınmasından öte, define avcılarıyla Türkiye delik deşik ediliyor. Bunun takibe alınması lazım. Bu konuda çalışmalar yapılması lazım" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, kaybolan, çalınan ya da tahrip edilen kültür varlıklarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Gürer, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"YÜZLERCE TARİHİ ESERİN ÇALINDIĞI İFADE EDİLİYOR"

"Ülkemiz coğrafyası tarih ve kültür zengini bir coğrafya. Coğrafyanın farklı bölgelerinde yapılan bilimsel kazılarla geçmiş aydınlanıyor. Bu konuda da önemli kazılar devam ediyor. Bunun yanı sıra, kazıların olduğu bölgelerin dışında saptanmış höyük ve benzeri alanlarda çok sayıda define avcısını ekonomik krizin de getirdiği sorunlarla kazı yaptıklarını ve bazı tarihi eserlerin ya tahrip edildiği ya çalındığı da biliniyor. Ancak bunlardan daha vahimi, Bakanlığın internet sitesinde yer aldığı biçimiyle, Bakanlığa bağlı müze, özel müze, koleksiyoncular, ören yeri, kazı alanı ve diğer alanlarda çalınan veya kaybolan eserler yer alıyor. Bunlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 90 müze, 17 özel müze ve koleksiyoncularda yüzlerce tarihi eserin çalındığı da ifade ediliyor.  Bu tabii vahim bir durum. Bunun araştırılması gerekiyor.

"DEFİNE AVCILARIYLA TÜRKİYE DELİK DEŞİK EDİLİYOR"

Bazı eserler çalındıktan sonra yerine benzer içeriği ve özelliği olmayan eserler ile yer değiştirildiği iddiaları da var. Bunun için Meclis Araştırması yapılması için TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulundum. Çünkü Türkiye'nin farklı değerlerinin soyulduğu gibi kültürel ve tarihi değerleri de ciddi anlamda soygun ile karşı karşıya. Gerek elde edilen ürünlerin aslıyla yer değiştirilmesi ya da çalınmasından öte, define avcılarıyla Türkiye delik deşik ediliyor. Bunun takibe alınması lazım. Bu konuda çalışmalar yapılması lazım. Geleceğe bırakacağımız kültür mirasımızın bu şekilde yok edilmemesi lazım.

"İFTİYAN BÖLGESİ DEFİNE AVCILARI TARAFINDAN TALAN EDİLEN YERLERDEN BİRİ"

Yurt dışına kaçırılan bazı eserlerin ülkemize geri gelişiyle ilgili çalışmalar vardı. Bunların arttırılması lazım. Ülkemizdekilerin de korunması lazım. Binlerce yerde kazı yapılabilecek potansiyel var. Höyükler belli. Buralara tabela konulunca, bilim insanlarından önce define avcıları gidiyor ve buralar delik deşik ediliyor. Niğde'de de böyle alanlar var. İftiyan bölgesi define avcıları tarafından talan edilen yerlerden birisi. Farklı köylerde de benzer durumlarla ilgili çok sayıda başvuru bizlere ulaşıyor.

Türkiye genelinde gerek kazı alanlarının, höyüklerin korunması yanında müze ve ören yerlerindeki tarihi eserin de çalınmasının önüne geçilecek bir politikanın bu bağlamda geliştirilmesine ihtiyaç, ne yazık ki kültür varlıklarımız bir yerde yok edilen bir süreç de sürüyor. Bunun önüne geçmek için de Meclis araştırması ile konunun kapsamlı ele alınması için Meclis Başkanlığımıza başvurumuzu yapmış bulunuyoruz."

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da basın toplantısı düzenledi: (3) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da basın toplantısı düzenledi: (3) Türkiye'de Atatürk Üniversitesinde yürütülen 'Doğadan Sofraya Bilim Projesi' tanıtıldı Türkiye'de Atatürk Üniversitesinde yürütülen 'Doğadan Sofraya Bilim Projesi' tanıtıldı Tarihi kitabe ana vatanına geri döndü Tarihi kitabe ana vatanına geri döndü
Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer'den Kültür Varlıklarıyla İlgili Araştırma Önergesi: 'Kültürel ve Tarihi Değerler de Ciddi Anlamda Soygun ile Karşı Karşıya' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkında konuştu: Enflasyon oranımız nispeten yüksek
12:27 Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Alioski'den iddialı sözler: Takım arkadaşlarıma güveniyorum
12:14 Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 yıldız futbolcu sahaya çıkamayacak
12:12 Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de hizmete açılıyor
12:01 Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum
11:46 Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı
11:40 Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi!
11:43 Yunanistan'da vatandaşa soruldu, Türk halkı dost mu, düşman mı? Çıkan sonuç herkesi ters köşe yaptı
11:41 İlk temel 25 Ekim'de atılıyor! Bakanlık, sosyal konut projesinden ilk görüntüleri paylaştı
11:36 Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 13:23:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ömer Fethi Gürer'den Kültür Varlıklarıyla İlgili Araştırma Önergesi: "Kültürel ve Tarihi Değerler de Ciddi Anlamda Soygun ile Karşı Karşıya" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement