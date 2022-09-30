Ömer Fethi Gürer'den Kültür Varlıklarıyla İlgili Araştırma Önergesi: "Kültürel ve Tarihi Değerler de Ciddi Anlamda Soygun ile Karşı Karşıya"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalınan ve tahrip edilen kültür varlıklarıyla ilgili TBMM araştırması açılmasını istedi. Gürer, " Türkiye'nin farklı değerlerinin soyulduğu gibi kültürel ve tarihi değerleri de ciddi anlamda soygun ile karşı karşıya. Gerek elde edilen ürünlerin aslıyla yer değiştirilmesi ya da çalınmasından öte, define avcılarıyla Türkiye delik deşik ediliyor. Bunun takibe alınması lazım. Bu konuda çalışmalar yapılması lazım" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, kaybolan, çalınan ya da tahrip edilen kültür varlıklarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Gürer, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"YÜZLERCE TARİHİ ESERİN ÇALINDIĞI İFADE EDİLİYOR"

"Ülkemiz coğrafyası tarih ve kültür zengini bir coğrafya. Coğrafyanın farklı bölgelerinde yapılan bilimsel kazılarla geçmiş aydınlanıyor. Bu konuda da önemli kazılar devam ediyor. Bunun yanı sıra, kazıların olduğu bölgelerin dışında saptanmış höyük ve benzeri alanlarda çok sayıda define avcısını ekonomik krizin de getirdiği sorunlarla kazı yaptıklarını ve bazı tarihi eserlerin ya tahrip edildiği ya çalındığı da biliniyor. Ancak bunlardan daha vahimi, Bakanlığın internet sitesinde yer aldığı biçimiyle, Bakanlığa bağlı müze, özel müze, koleksiyoncular, ören yeri, kazı alanı ve diğer alanlarda çalınan veya kaybolan eserler yer alıyor. Bunlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 90 müze, 17 özel müze ve koleksiyoncularda yüzlerce tarihi eserin çalındığı da ifade ediliyor. Bu tabii vahim bir durum. Bunun araştırılması gerekiyor.

"DEFİNE AVCILARIYLA TÜRKİYE DELİK DEŞİK EDİLİYOR"

Bazı eserler çalındıktan sonra yerine benzer içeriği ve özelliği olmayan eserler ile yer değiştirildiği iddiaları da var. Bunun için Meclis Araştırması yapılması için TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulundum. Çünkü Türkiye'nin farklı değerlerinin soyulduğu gibi kültürel ve tarihi değerleri de ciddi anlamda soygun ile karşı karşıya. Gerek elde edilen ürünlerin aslıyla yer değiştirilmesi ya da çalınmasından öte, define avcılarıyla Türkiye delik deşik ediliyor. Bunun takibe alınması lazım. Bu konuda çalışmalar yapılması lazım. Geleceğe bırakacağımız kültür mirasımızın bu şekilde yok edilmemesi lazım.

"İFTİYAN BÖLGESİ DEFİNE AVCILARI TARAFINDAN TALAN EDİLEN YERLERDEN BİRİ"

Yurt dışına kaçırılan bazı eserlerin ülkemize geri gelişiyle ilgili çalışmalar vardı. Bunların arttırılması lazım. Ülkemizdekilerin de korunması lazım. Binlerce yerde kazı yapılabilecek potansiyel var. Höyükler belli. Buralara tabela konulunca, bilim insanlarından önce define avcıları gidiyor ve buralar delik deşik ediliyor. Niğde'de de böyle alanlar var. İftiyan bölgesi define avcıları tarafından talan edilen yerlerden birisi. Farklı köylerde de benzer durumlarla ilgili çok sayıda başvuru bizlere ulaşıyor.

Türkiye genelinde gerek kazı alanlarının, höyüklerin korunması yanında müze ve ören yerlerindeki tarihi eserin de çalınmasının önüne geçilecek bir politikanın bu bağlamda geliştirilmesine ihtiyaç, ne yazık ki kültür varlıklarımız bir yerde yok edilen bir süreç de sürüyor. Bunun önüne geçmek için de Meclis araştırması ile konunun kapsamlı ele alınması için Meclis Başkanlığımıza başvurumuzu yapmış bulunuyoruz."