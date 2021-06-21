CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den üniversiteye ziyaret - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Belediyesi Meclis Üyesi Erdal Aydoğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gürer ve Aydoğan'a Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan ve merkezin müdürü Doç. Dr. Mustafa Özden eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kar, ziyaretlerinden dolayı Gürer ve Aydoğan'a teşekkür etti.

Tarım ve gıda üniversitenin öncelikli alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Kar, şunları kaydetti:

"Tarım, stratejik bir sektör olup önemli meydan okumalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Göreve başladığımız zaman araştırma merkezinin faaliyete geçmesi için çok uğraştık. Tahsis edilen kadrolara işçi ve teknik personel alarak yola çıktık. Merkezimizdeki birimleri peyderpey faaliyete alıyoruz. Çiftliğimizdeki tarıma uygun alanları ıslah ediyoruz. Buralarda yonca, buğday, mısır gibi ürünler üreterek yem ihtiyacımızı karşılamaya ve maliyetlerimizi düşürmeye çalışıyoruz. Çiftlikten çıkan gübreleri de tarımsal alanlarda kullanıyoruz."

Milletvekili Gürer ise merkezde yürütülen çalışmaları yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin tarımsal anlamdaki bu çalışmalarının bu denli içselleştirilerek sahiplenilmesinin Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar'ın dönemine denk gelmesi dolayısıyla büyük heyecan duydum. Bu anlamda bölgemize güzel bir örnek olan çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mustafa Özden de merkezde gerek bölgeye gerekse ülkeye örnek gösterilebilir ve sürdürülebilir bir hayvansal ve tarımsal üretimi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin ise fakültenin kuruluş misyonunun özel olduğuna dikkati çekerek, Türk yükseköğretimi alanında örnek teşkil etmeyi ve bölgede tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere model olmayı misyon edindiklerini bildirdi.

Konuklar, ziyaretin ardından merkezde bulunan küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan birimlerinin ve ıslah çalışmaları yürütülen arazileri gezdi.