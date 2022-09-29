Ömer Fethi Gürer: "Son İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Limanından Ülkemize Giriş Yaptı. - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Fethi Gürer: "Son İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Limanından Ülkemize Giriş Yaptı.

29.09.2022 12:10

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; Hindistan, Tayland ve Fas’tan gemilerle yalnız Mersin limanı üzerinden şeker ithal edildiğini açıkladı. Gürer, “Mersin limanına Fas’tan 10 bin 550 ton daha şeker geldi. Son iki ayda 80 bin tonun üzerinde şeker yalnızca Mersin limanından ülkemize giriş yaptı. Hindistan’dan Tayland’dan ve son olarak da Fas’tan şeker ithal ettik. Türkiye’de arz açığı bulunan 21 ürün içinde şeker yoktu” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; Hindistan, Tayland ve Fas'tan gemilerle yalnız Mersin limanı üzerinden şeker ithal edildiğini açıkladı. Gürer, "Mersin limanına Fas'tan 10 bin 550 ton daha şeker geldi. Son iki ayda 80 bin tonun üzerinde şeker yalnızca Mersin limanından ülkemize giriş yaptı. Hindistan'dan Tayland'dan ve son olarak da Fas'tan şeker ithal ettik. Türkiye'de arz açığı bulunan 21 ürün içinde şeker yoktu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de arz açığı bulunan ürünlerin arasında 'şeker' olmamasına rağmen Hindistan, Tayland ve Fas'tan şeker ithal edildiğini bildirdi. Gürer, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"MERSİN LİMANINA FAS'TAN10 BİN 550 TON DAHA ŞEKER GELDİ"

"Ülkemizde şeker pancarında kampanya dönemi başladı. Aralık ayına kadar kampanya devam edecek. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz de anlaşma yaptıkları fabrikalara şeker pancarını teslim edecekler. Şeker pancarı için ton fiyatı 1400 lira, alım fiyatı olarak açıklandı. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticiye de ton başına 50 liralık bir prim desteği vereceği duyuruldu. Çiftçilerimizin beklentisi 1700 lira civarında bir taban fiyatıydı. Bu gerçekleşmedi, çiftçi bu açıdan mutlu değil. Bu arada ithalatta şekerde durmuyor. Son olarak Mersin limanına Fas'tan 10 bin 550 ton daha şeker geldi. Son iki ayda 80 bin tonun üzerinde şeker yalnızca Mersin limanından ülkemize giriş yaptı. Hindistan'dan Tayland'dan ve son olarak da Fas'tan şeker ithal ettik. Türkiye'de arz açığı bulunan 21 ürün içinde şeker yoktu, ithal edilmesini gerektirecek rakamlara baktığımız zaman görünmüyor. Çünkü, ülkemizde geçen yıl 2 milyon 500 bin  ton şeker elde edildi. Bir yıl öncesinden de 400 bin ton devir vardı. Böylece 2 milyon 900 bin ton ile 2022 yılına ülkemizde şeker stoklara girmiş oldu. Bu süreçte Türkiye'nin tüketimi yıllık 2 milyon 700 bin ton düşünüldüğünde 200 bin ton da fazlamız vardı. Ancak özelleştirilen fabrikaların fiyatlarının müdahale etme yetkisi ile yapılan anlaşmaların da iktidarın elinden alınmış olduğu için şeker fabrikalarının özelleşenlerinin fiyat artışı karşısında iktidar, tedbir olarak ithalatı gündeme aldı. 400 bin ton şeker ithal edilebileceğini açıkladı. Böylece şeker fiyatlarının düşeceğini varsaydı. Türkiye'nin 200 bin ton fazlası olmasına rağmen ithalatın kapısı aralandı.

"OLMASI GEREKEN ÖZELLEŞTİRİLEN FABRİKALARIN FİYATLARINA DA SİYASİ İKTİDARIN MÜDAHALE EDECEĞİ DÜZENLEMELERİ SAĞLAMALARI VE BU FABRİKALAR SÜREÇ İÇİNDE TEKRAR KAMULAŞTIRILMALIDIR"

Ülkemizde son bir yılda çiftçi sayısı yalnızca şeker pancarında 20 bin civarında düşmüş bulunuyor. Çiftçinin şeker pancarı ekmede istekliliği giderek düşüyor. Çünkü para kazanamıyor. Bunun yanında tüketici de pahalı ürün alıyor, bir yıl öncesi 1 lira 70 kuruş olan toz şeker, kamuda 17 lira 50 kuruşa kilosu çıkarken; özel sektör fabrikaları kilosunu 30 liraya kadar şekerin çıkardılar. Bu süreçteki şeker fiyatlarındaki artışları devam edecek görünüyor. Satışta sanayici malul ürün üretenler bu nedenle ciddi sıkıntı içindeler. Fiyatlarına zam yapsalar da bu kez tüketicinin alım olanağı sınırlı olduğu için satışları düşüyor. Çözüm ithal şekerde aranıyor. İthal şekerde de bu süreç, önlenemez. Olması gereken özelleştirilen fabrikaların fiyatlarına da siyasi iktidarın müdahale edeceği düzenlemeleri sağlamaları ve bu fabrikalar süreç içinde tekrar kamulaştırılmalıdır. 21 ürün de arz açığı olan ürünlerimiz şeker de sorun yaşamazken şekerde de ithalatçı bir konuma getirildi. Fas'tan, Taylan'dan, Hindistan'dan şeker aldığı bir duruma düşürüldü. Bu sürdürülebilir bir durum değil; şeker pancarı çiftçisini desteklenir ve üretimimiz de yeterli olduğu için eğer özel sektör fiyatları kontrol altına aldırılabilirse yurt dışından ithal şekere ihtiyaç kalmaz. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte şeker fiyatlarındaki artış devam eder, üretici kazanmaz, tüketici daha pahalı ürün alır."

YORUMLAR
500
Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı TBMM Başkanı Şentop, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı TBMM Başkanı Şentop, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı
Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Türkiye, Mersin, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer: 'Son İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Limanından Ülkemize Giriş Yaptı. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:59 Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Bayraktar SİHA'ları çok yakında hizmete girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 19:08:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ömer Fethi Gürer: "Son İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Limanından Ülkemize Giriş Yaptı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement