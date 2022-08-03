CHP'li Gürer, İklim Değişikliğinin ve Bitki Zararlılarının Tarıma Etkisinin Araştırılması İçin Meclis'e Önerge Verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler ve bitki zararlılarının tarımsal üretime ve üreticilere etkisinin ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılmasını istedi. Gürer, önergesinde tarımsal faaliyetlerdeki sorunların alanda yapılacak çalışmalarla belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için acil olarak faaliyete geçilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iklim değişikliklerinin neden olduğu doğal afetler ile Akdeniz sineği, çekirge ve tırtıl istilalarıyla bitkisel üretimde oluşan sorunlarla ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Konuyla ilgili Meclis araştırması açılmasını isteyen Gürer önergesinde, tarımsal faaliyetlerdeki sorunların alanda yapılacak çalışmalarla belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için acil olarak faaliyete geçilmesi gerektiğini belirtti. Gürer, iktidarın yanlış tarım politikaları ile ekili alan ve çiftçi sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekerek maliyet artışlarının ise üretimi topraktan kopardığını ifade etti.

"619 ZARARLININ BİTKİSEL ÜRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ BİLİNİYOR"

İklim değişiklikleri ile çöl sıcakları, kuraklık, kum fırtınası, sel, dolu, don gibi doğal afetlerin ise ürünlerde ciddi kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Gürer, son günlerde Trakya'da ayçiçeğine musallat olan ve Anadolu'nun diğer illerine hızla yayılan tırtıl istilasının; bitkisel ve bahçe ürünlerinin başına bela olduğuna işaret etti. Gürer, Güneydoğu'da çekirge istilası, Çukurova ve çevre illerde narenciye ve bahçe ürünlerine ciddi zarar veren Akdeniz sineği, domates ürününe büyük zarar veren domates güvesi ve hububata büyük zarar veren süne zararlısı başta olmak üzere 619 zararlının bitkisel ürünü olumsuz etkilediğinin bilindiğini kaydetti.

"BİTKİSEL ÜRETİMDE OLUMSUZLUKLAR HER GEÇEN GÜN ARTMASINA KARŞI GEREKLİ ÇÖZÜMLERDE YA YETERSİZ YA DA GEÇ KALINIYOR"

İklim şartları nedeniyle bazı organizmaların popülasyonunda artış yaşanırken zararlılarla etken mücadelede sorunlar olduğuna işaret eden Gürer, "Bazı zararlıların ithal ürünlerle ülkemize geldiği bilinmekte olup; özellikle Akdeniz sineği ve domates güvesi gibi zararlılar da bu kapsamda yer alıyor. Bitkisel üretimde olumsuzluklar her geçen gün artmasına karşı gerekli çözümlerde ya yetersiz ya da geç kalınıyor. Girdi maliyetleri ile çiftçiliği ve üreticiliği sürdürmekte zorlanan çiftçiler, iklim değişikliği ile oluşan sorunların yanında bitki zararlıları nedeniyle de ciddi ürün kayıplarının giderilmesi de önem arz ediyor" dedi.

"KAPSAMLI ÇALIŞMALARIN YAPILMASI ADINA BU KONUDA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI GEREKİR"

Tarım ilaçlarının kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiğine de değinen Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ayçiçek tırtılı, domates güvesi ve farklı ürün zararlıları, kuraklık, kum fırtınası, çöl sıcakları, dolu, don ve sel derken her gecen gün zorlaşan tarımsal üretim faaliyetlerinin sorunlarının ele alınması, çalışmaların alanda da gözlenmesi ve çözümleri üzerine kapsamlı çalışmaların yapılması adına bu konuda Meclis Araştırması açılması gerekir."