Gürer'den, Bakan Kirişci'nin "Ekmeğin Maliyeti Düşürüldü" Yanıtına Tepki: "Ekmeğin Kilosunun 15 Liraya Çıktığından Bakanın Haberi Yok Mu?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; "Eylül ayından itibaren Un Regülasyon Çalışması başlatılmış, ekmeğin maliyetinin düşürülmesi sağlanmış, un fiyatları piyasada belirli bir aralıkta sabitlenmiştir" açıklamasını yaptı. Unun fiyatının iki buçuk kat arttığını, ekmeğin ise sürekli olarak zamlandığına dikkat çeken Gürer, "200 gram ekmeğin en düşük fiyatla, kilosunun 15 TL'ye çıktığından Bakanın haberi yok mu?" tepkisini gösterdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; dünyanın en önemli buğday üretim merkezlerinden Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlamasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Gürer, şu soruları yöneltmişti:

"Ülkemizin de riskleri dikkate alarak gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? Ekmeğin yılsonu fiyatı ile ilgili bir öngörünüz var mıdır? Hububatta sorun yaşanmaması için ekim dönemi öncesi çiftçi için yeni düzenlemeler sağlanması ve borçlarının ötelenip faizlerinin silinip bazı aşırı fiyat artışı gösteren gübre gibi ürünlerde etkili sübvanselere gidilmesi sağlanacak mıdır?"

Kirişci, Gürer'in sorusuna; 18 Ağustos'ta yanıt verdi. Kirişci, şu bilgileri verdi:

"Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeğin en önemli maliyet kalemlerinden biri olan unun fiyatlarını belirli bir seviyede tutmak üzere eylül ayından itibaren Un Regülasyon Çalışması başlatmış, fırınlara uygun fiyatla un satış taahhüdü veren un sanayicilerine ekmeklik buğday satışı yapılmıştır. Un Regülasyon çalışması sayesinde, ekmeğin maliyetinin düşürülmesi sağlanmış, un fiyatları piyasada belirli bir aralıkta sabitlenmiş, ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Ayrıca TMO tarafından yürütülen Yem Regülasyon çalışması kapsamında, TMO stoklarından uygun fiyatlı satışlar ile hayvancılık sektörümüzün maliyetine katkı sağlanmıştır. TMO stoklarındaki buğdayları piyasaya uygun fiyatla sunmakta, sanayicimizin ihtiyacı olan buğday miktarının önemli bir kısmını karşılamaktadır."

Yanıtında, mazot ve gübre desteklemelerine ilişkin bilgiler de veren Bakan Kirişçi, 2017 yılında başlayan uygulama ile stratejik ürünlerde mazot maliyetinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını, gübrede ise yüzde 18 olan KDV oranının, 2016 yılında yapılan düzenleme ile kaldırıldığını anımsattı.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin yanıtını, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Geçen yıl 150 lira civarında olan 50 kilogramlık ekmeklik unun bugün 360 liraya kadar çıktığını, maya ve diğer girdi artışları sonucu ekmek fiyatlarının ise bir yılda 2-3 kat artığını hatırlatan Gürer, "Durum böyle iken ülkenin Tarım ve Orman Bakanı'nın, sanki tüm bu olumsuzluklar bu ülkede yaşanmıyormuş gibi 'ekmeğin maliyetini düşürdük', 'un fiyatlarını sabitledik' gibi açıklama yapabiliyor olması düşündürücüdür. Ekmek gramajı azalıp fiyatı artırılmıştır. 200 gram ekmeğin kilosu en düşük 10 TL'dir. Farklı illerde bu fiyat 20 TL dahi aşmış durumdadır. Vatandaş ekmeğini kısarak açlığını azaltmaktadır. 200 gram ekmeğin en düşük fiyatla, kilosunun 15 TL'ye çıktığından Bakanın haberi yok mu?" değerlendirmesini yaptı.